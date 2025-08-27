Prefectura participó en un simulacro de emergencia

La fuerza de seguridad desplegó efectivos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, el guardacostas Río Uruguay y un semirrígido.

USHUAIA.- Personal de la Prefectura Naval Argentina formó parte de un simulacro de “hombre al agua” realizado ayer en la terminal Orión de la empresa YPF S.A.

El ejercicio recreó la caída de un operario al agua durante tareas de mantenimiento, con el propósito de evaluar la eficacia de los protocolos de emergencia y la capacidad de respuesta conjunta de la compañía y la Autoridad Marítima Nacional.

Para la maniobra, Prefectura desplegó efectivos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, el guardacostas Río Uruguay y un semirrígido, cuyos tripulantes especializados localizaron y rescataron a la víctima en un tiempo óptimo y sin incidentes.

De manera simultánea, se mantuvo en apresto una ambulancia y personal de apoyo, asegurando la cobertura sanitaria y logística durante todo el operativo.

Estos entrenamientos periódicos, establecidos por la normativa de seguridad portuaria, permiten verificar el equipamiento, perfeccionar técnicas de rescate y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Al cierre del simulacro, autoridades de YPF resaltaron el profesionalismo de Prefectura y la importancia de este tipo de prácticas para reforzar la seguridad operativa y prevenir emergencias en el ámbito marítimo local.