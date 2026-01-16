Prefectura Naval rescató a un perro atrapado por la marea en el río Grande

El animal quedó a la deriva en el canal por la crecida del agua y fue auxiliado tras un llamado a la línea de Emergencias Náuticas. Es el segundo rescate similar registrado en las últimas semanas en el río Grande..

RÍO GRANDE.– Personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en esta ciudad rescató este viernes a un perro que había quedado atrapado por la marea creciente en el canal del río Grande.

El operativo se activó a partir de un llamado a la línea 106 (Emergencias Náuticas), realizado por un pescador que advirtió la presencia del animal a la altura de un club náutico local, a unos 600 metros de la dependencia de Prefectura.

Según se informó, el perro se encontraba a flote en el centro del canal, sin posibilidad de desplazarse, mientras el nivel del agua continuaba en ascenso y alcanzaba los 4,5 metros al momento del aviso.

Ante la urgencia, personal especializado del área de navegación se desplazó de inmediato hasta el lugar a bordo de una embarcación semirrígida, partiendo desde la bajada náutica cercana al club. Al arribar al sector indicado, los efectivos lograron divisar al animal y proceder a su rescate, trasladándolo de manera segura hasta la costa.

Una vez en tierra, el perro fue llevado a una garita dentro del predio de la Prefectura, donde quedó resguardado y contenido, a la espera de la asistencia veterinaria. Previamente, se coordinó la intervención con la guardia de Zoonosis, a través del Operador de Guardia de Defensa Civil.

Finalmente, el animal fue entregado al personal especializado, que constató mediante un dispositivo electrónico que no poseía chip de identificación. Destacaron que se trata del segundo rescate de características similares registrado en las últimas semanas en el río Grande.