Un portavoz de defensa de China instó a Japón a cumplir con sus obligaciones como país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, dejar de desafiar el orden internacional de la posguerra y abstenerse de sabotear la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico.

PEKIN Y SAN PETESBURGO (Xinhua/NA).- Algo parecido hizo Rusia, a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, quien aseguró que “Tokio debería volver a los principios pacifistas consagrados en su Constitución” .

Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, habló en una conferencia de prensa sobre la reciente aprobación por parte del gobierno japonés de un aumento del gasto en defensa y sus negociaciones con Filipinas para la exportación de un misil de origen nipón.

Jiang criticó a Japón por incumplir repetidamente sus compromisos bajo la Constitución pacifista, aumentar sustancialmente su presupuesto de defensa, impulsar la exportación de armas letales y buscar revisar sus tres principios no nucleares en los últimos años.

“A medida que aceleró el ritmo de flexibilización de las restricciones al desarrollo militar, el militarismo japonés está a punto de resurgir”, afirmó.

Jiang también criticó duramente a Japón por su falta de esfuerzos proactivos, lo que retrasó gravemente el proceso general de eliminación de las armas químicas que abandonó en China durante su período de agresión. Durante la guerra de agresión contra China, en flagrante violación del derecho internacional, los militaristas japoneses emplearon una gran cantidad de armas químicas, causando más de 200.000 bajas militares y civiles chinas, afirmó.

Para encubrir su crimen tras la derrota, la parte japonesa abandonó una gran cantidad de armas químicas en territorio chino, envenenando a más de 2.000 personas, afirmó Jiang, añadiendo que estas armas químicas siguen poniendo en peligro la seguridad de la vida y la propiedad del pueblo chino y dañando el medio ambiente.

China solicita a Japón que haga todos los esfuerzos posibles para agilizar el proceso de eliminación, recopilar y proporcionar información sobre las armas químicas abandonadas a la parte china de manera oportuna, expresó.

Le reclamó además “asistir plenamente a China en la búsqueda e identificación de pistas, y asumir su responsabilidad en el tratamiento del agua y el suelo contaminados”.

Lo que dijo Zakharova

Zakharova respondió a una consulta de la agencia de noticias Xinhua en conferencia de prensa sobre las repetidas declaraciones erróneas de Japón sobre Taiwán y su acelerada agenda de remilitarización.

Entonces afirmó que el Gobierno japonés “sigue obstinado” y continúa realizando diversas declaraciones anormales sobre Taiwán y reiteró que la posición de principios de Rusia sobre la cuestión de Taiwán es bien conocida y coherente.

“Rusia reconoce a Taiwán como parte inalienable de China y se opone a cualquier intento de buscar la independencia de Taiwán en cualquier forma. La cuestión de Taiwán es un asunto interno de China, que tiene todo el derecho legítimo a salvar su soberanía e integridad territorial”, puntualizó.

Destacó que Rusia instó repetidamente a Japón a que deje de avanzar por la vía de la remilitarización y vuelva a la verdadera postura pacifista establecida por su Constitución.

Según la Constitución japonesa, el país renunció a la guerra como instrumento de política nacional.

Sin embargo, las declaraciones y acciones belicosas de las autoridades japonesas no solo aumentan las tensiones regionales, sino que también contradicen directamente la propia Constitución de Japón, afirmó.

“La verdad histórica debe protegerse”, añadió Zakharova, subrayando la necesidad de resistir los intentos de distorsionar la historia y socavar el orden internacional de posguerra.

Afirmó que resistir al nazismo y al fascismo es una responsabilidad compartida por toda la humanidad.

La conferencia de prensa se celebró paralelamente a la conferencia internacional “La Gran Guerra Patria en la memoria colectiva de las naciones de la CEI (Comunidad de Estados Independientes)”, que tuvo lugar en San Petersburgo los días 4 y 5 de diciembre.

Un mensaje de China a los Estados Unidos

China insta a Estados Unidos a comprender claramente la naturaleza altamente sensible de la cuestión de Taiwán y a implementar plenamente los compromisos asumidos por los líderes estadounidenses, declaró el viernes Lin Jian.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China habló en una rueda de prensa diaria, tras ser consultado por los medios.

Se informó que el líder taiwanés, Lai Ching-te, participó recientemente en la Cumbre DealBook del New York Times mediante un video pregrabado y realizó declaraciones imprudentes sobre la situación del Estrecho de Taiwán.

Lin afirmó que ciertos medios de comunicación estadounidenses están proporcionando una plataforma al líder de las autoridades taiwanesas para difundir declaraciones falsas que promueven la retórica separatista de la “independencia de Taiwán”, lo cual viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, enviando una señal gravemente errónea a las fuerzas separatistas.

“China se opone firmemente a esto”, subrayó y expresó que las declaraciones y acciones relevantes de Lai exponen una vez más su naturaleza de separatista que aboga por la “independencia de Taiwán”, así como su plan para buscar la independencia apoyándose en Estados Unidos, demostrando una vez más que es un “destructor de la paz” y un “alborotador”.

“Todo lo que Lai diga o haga es un intento inútil, condenado al fracaso”, declaró el portavoz.

Xinhua también abordó largamente la cuestión Taiwán en un extenso editorial que reitera las posiciones de Pekín.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Foto: STR / JIJI Press / AFP