Posicionamiento del Puerto de Ushuaia y el destino Fin del Mundo

La importancia del Puerto de Ushuaia no se limita a aspectos turísticos durante la temporada de cruceros, ya que se trata de un puerto multipropósito que funciona durante todo el año, y permite recibir todo tipo de embarcaciones de carga, pesca y buques científicos.

USHUAIA.- A sabiendas que el puerto de Ushuaia, comienza a construirse con el nacimiento mismo de la ciudad a partir de 1884, su crecimiento y desarrollo, cuenta con un importante impulso a partir de la década del 30 cuando el Estado nacional a través de las dependencias del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, decide iniciar un fuerte proceso de reparación, ampliación y construcción de los puertos patagónicos.

El puerto de Ushuaia es clave para acceder a los puntos de interés en las aguas subantárticas y antárticas americanas.

El 14 de abril de 1993 se crea la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, como entidad autárquica de derecho público con personería jurídica y capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley y a las que establezcan las leyes generales de la Provincia y especiales en la materia. Ushuaia es puerta de entrada para las excursiones a la Antártida y una aventura en sí misma que no deja a nadie indiferente.

Tiene a su cargo todo lo referente a la actividad portuaria provincial y a la celebración y aplicación de convenios con reparticiones de otras jurisdicciones, así como la administración e inversión de sus recursos, quedando facultado para celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionen con su finalidad. Su jurisdicción se extiende a todas las áreas fluviales, lacustres o marítimas, comprendidas dentro de los límites determinados por el art. 2º de la Constitución Provincial la Dirección Provincial de Puertos, siendo además el Puerto de Ushuaia cabecera y Puerta de Entrada a la Antártida. Su sede radica en la ciudad de Ushuaia.

Entrada a la Antártida

Ushuaia es la capital internacional del turismo antártico. A tan solo 1000 km de distancia y con una infraestructura adecuada para recibir grandes buques de expedición, se erige como la Ciudad Puerta de Entrada a la Antártida. El 90% del turismo antártico hace escala en Ushuaia antes de emprender su viaje hacia el sur.

Entre noviembre y abril, miles de turistas parten en expediciones hacia el continente blanco desde el puerto de Ushuaia. La Antártida está envuelta en misterio, historias y aventuras que estimulan las fantasías de muchas personas. Sus remotos paisajes atraen cada vez a más turistas que buscan experiencias diferentes.