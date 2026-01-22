Portavoz de la OTAN dice que las negociaciones sobre Groenlandia “seguirán adelante”

Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos “seguirán adelante”, dijo la portavoz de la OTAN, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás con la amenaza de aplicar aranceles a un grupo de países europeos tras una “reunión muy productiva” con el secretario general de la alianza militar, Mark Rutte.

BUENOS AIRES (NA).- Los aliados de la OTAN se centrarán en asegurar el Ártico mediante “esfuerzos colectivos”, dijo la portavoz de la OTAN, Alison Hart, citada por la cadena CNN.

“Las discusiones entre los aliados de la OTAN sobre el marco al que hizo referencia el presidente (Donald Trump) se centrarán en garantizar la seguridad del Ártico a través de los esfuerzos colectivos de los aliados”, dijo Hart, “especialmente los siete aliados árticos”.

“Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de asegurar que Rusia y China nunca consigan establecerse (económica o militarmente) en Groenlandia”, añadió Hart.

Trump dijo en una publicación en Truth Social que había desarrollado un plan marco para un “acuerdo futuro” sobre Groenlandia. Los detalles exactos del marco siguen siendo desconocidos. Rutte dijo antes a los periodistas que “leyeran la publicación de Truth Social” cuando se le preguntó sobre el marco.

El gobierno de Groenlandia recomienda a la población almacenar provisiones de emergencia para cinco días

OSLO (Xinhua/NA).- El gobierno de Groenlandia publicó un manual de preparación para emergencias que aconseja a los hogares abastecerse de suministros básicos para al menos cinco días, incluyendo agua potable, alimentos y productos sanitarios, en previsión de posibles crisis, informaron medios locales el miércoles.

Peter Borg, ministro de Pesca, Caza, Agricultura y Autosuficiencia de Groenlandia, declaró en conferencia de prensa el miércoles que el manual recomienda que cada persona almacene tres litros de agua al día, alimentos para cinco días y artículos esenciales como papel higiénico.

El manual también incluye “armas de caza, municiones y equipo de pesca” entre los artículos recomendados. Borg afirmó que la sugerencia no pretende “generar inseguridad”, sino “reforzar la seguridad de la población”.

Esta medida se produce en medio de una creciente tensión geopolítica en torno a Groenlandia. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha renovado sus esfuerzos por adquirir el territorio y ha amenazado con imponer aranceles a los productos de ocho países europeos que se oponen a su ambición de controlarlo.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Alison Hart, portavoz de la OTAN.