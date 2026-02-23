Nuevo portal de gestión de certificados docentes

Desde el Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), informamos a toda la docencia de la provincia que ya se encuentra en pleno funcionamiento el portal web destinado a la descarga de certificados correspondientes a nuestras instancias de formación, foros, seminarios y congresos.

Como organización, hemos asumido y trazado el compromiso de impulsar espacios de formación sobre ejes fundamentales como la Educación Sexual Integral (ESI), inclusión, derechos laborales, seguridad social, soberanía, Malvinas y Derechos Humanos. Desde SUTEF sostenemos la formación continua como un derecho conquistado y una herramienta de lucha, reafirmando el compromiso de la docencia fueguina en la defensa de la Educación Pública.

Con el objetivo de facilitar la acreditación de estos trayectos pedagógicos, se ha centralizado el acceso en la siguiente plataforma: certificados.sutef.org

Esta nueva herramienta se destaca por facilitar el acceso a los certificados, con una interfaz sencilla, enfocada en el historial y la descarga directa de los archivos para que cada docente pueda gestionar su documentación de manera ágil.

Ya se pueden gestionar los certificados de las siguientes instancias:

Expo ESI 2025 Cuestión Malvinas – Programa de capacitación docente Herramientas pedagógicas para el trabajo con varones y masculinidades III Seminario «Desde el fin del mundo al encuentro de las trabajadoras y trabajadores» IX Congreso Provincial de Educación Pública y Popular / XV Seminario Internacional de la RIOSAL-CLACSO ESI: territorio, derechos y diversidad ¿Alojar o gestionar las emociones? Diferencias entre la ESI y la educación emocional I Seminario Didáctico Fueguino sobre Pedagogía de la Memoria: herramientas para la intervención docente II Seminario Didáctico Fueguino sobre Pedagogía de la Memoria: mirar Malvinas es construir soberanía popular 3er Foro Provincial de Seguridad Social

En cuando a los certificados de las capacitaciones «Accesibilidad e Inclusión: un binomio inseparable para la equidad educativa»; «La inteligencia artificial como tecnología disruptiva en el ámbito educativo»; «Esquí de fondo – Fundamentos y técnicas» y «Jóvenes y Memoria «Construyendo Esperanza» serán cargados durante el mes de marzo.

Consultas y Soporte Técnico

Ante cualquier inconveniente con la descarga, error en los datos o dudas sobre la plataforma, se podrá escribir a prensa@sutef.org.