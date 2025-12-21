Por primera vez en el HRRG se realizó una cirugía oncológica de reemplazo total de codo

Por primera vez, el Hospital Regional Río Grande realizó una cirugía oncológica de reemplazo total de codo, un procedimiento de alta complejidad que hasta ahora requería la derivación de pacientes a centros especializados fuera de la provincia.

RÍO GRANDE.- La intervención se realizó el pasado martes a una paciente de 34 años que presentaba una lesión neoplásica en la articulación del codo. El procedimiento consistió en la extracción del tumor, la resección completa de la articulación y la colocación de una prótesis no convencional mediante una artroplastia, una práctica de alta complejidad que hasta el momento requería la derivación de pacientes a centros especializados de Capital Federal.

La cirugía estuvo a cargo del equipo de Traumatología del Hospital Regional Río Grande, integrado por los doctores Gastón Hermida, Juan Ignacio Freiberg y Sofía Álvarez Montserrat.

Hermida destacó que “este tipo de cirugías oncológicas generalmente se derivan a centros de mayor complejidad, como Buenos Aires”. Y aseguró: “Poder realizarlas en Río Grande representa un hito muy importante para el hospital, el servicio y para toda la provincia”.

Asimismo, señaló que la paciente tuvo una evolución muy favorable, recibió el alta médica y continuará con los controles correspondientes en consultorios externos de traumatología y oncología.

Desde el Ministerio de Salud se subrayó que este avance permite garantizar el acceso a tratamientos complejos en la ciudad donde vive el paciente, evitando traslados fuera de la provincia, con el impacto emocional, sanitario y económico que ello implica.

En este caso, la paciente no contaba con obra social, y el procedimiento fue posible gracias al trabajo articulado de múltiples áreas del hospital y a la gestión del Ministerio de Salud, que hizo posible la provisión del implante necesario para la cirugía.

“Sin el acompañamiento del Ministerio y el trabajo conjunto de los distintos servicios del hospital, esta intervención no hubiera sido posible”, remarcó Hermida, quien además destacó la capacitación del equipo de traumatología para abordar este tipo de cirugías reconstructivas oncológicas.

Por su parte, el jefe del Servicio de Traumatología, Dr. Juan Ignacio Freiberg, explicó que la paciente continuará con un seguimiento ambulatorio y resaltó que este procedimiento “sienta un precedente muy importante dentro de la ortopedia oncológica en la provincia”.