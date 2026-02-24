Por orden judicial detuvieron Eric Barrientos Díaz

El sujeto, que cuenta con muchos antecedentes policiales en Río Grande, fue detenido por uniformados. Lo localizaron en un sector de Chacra II y quedó alojado en la Unidad de Detención N°1.

RÍO GRANDE.– Por una orden judicial emitida por el Juzgado Correccional, en el marco de una causa que se tramita en esa sede, efectivos policiales hoy al mediodía realizaron en esta ciudad la detención de Eric Alexis Barrientos Díaz, quien registra varios antecedentes policiales.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:05 horas, cuando personal policial localizó al sujeto en calle Prefectura Naval, entre Goytisolo y Provincias Unidas, y procedió a su aprehensión.

Tras cumplimentarse las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a la Unidad de Detención N°1 del Servicio Penitenciario Provincial, donde quedó alojado a disposición del juzgado interviniente.