Sociedad

Por obras de bacheo habrá cortes de tránsito en Tolhuin

lunes 16 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El Municipio de Tolhuin informa que hoy habrá cortes de tránsito por obras de mantenimiento vial y bacheo.

TOLHUIN.- Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin informan que hoy lunes 16 de febrero se verá afectado el tránsito en los siguientes sectores:

Av. de los Selknam, en el tramo comprendido entre la rotonda de los Selknam y la Plazoleta Evita (ingreso a la ciudad).

Calles Juan Villa y Cerro Jeujepen.

Los cortes parciales y desvíos se deben a trabajos de mantenimiento vial y bacheo, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

Solicitan circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de traslado.

