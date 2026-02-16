Por obras de bacheo habrá cortes de tránsito en Tolhuin

El Municipio de Tolhuin informa que hoy habrá cortes de tránsito por obras de mantenimiento vial y bacheo.

TOLHUIN.- Desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio de Tolhuin informan que hoy lunes 16 de febrero se verá afectado el tránsito en los siguientes sectores:

Av. de los Selknam, en el tramo comprendido entre la rotonda de los Selknam y la Plazoleta Evita (ingreso a la ciudad).

Calles Juan Villa y Cerro Jeujepen.

Los cortes parciales y desvíos se deben a trabajos de mantenimiento vial y bacheo, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes.

Solicitan circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de traslado.