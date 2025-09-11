Por los techos del hospital escapó un paciente

Sucedió ayer en horas de la tarde en el nosocomio central de Ushuaia. La persona estaba internada y se escapó increíblemente por los techos. Fue localizado por los policías y trasladado nuevamente al hospital. (Imagen de video)

USHUAIA. – El miércoles cerca de las 14:45 horas, el personal policial se dirigió al Hospital Regional de esta ciudad, tras ser notificados de la ausencia de un paciente (32) de salud mental, quien había sido internado involuntariamente por orden judicial.

Esta persona había escapado del establecimiento y por los techos. Finalmente pudo ser localizado en la vía pública y lo trasladaron hasta el hospital.