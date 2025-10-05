Por la bicisenda y la montaña

El domingo 5, en Ushuaia, Beagle Eventos Deportivos llevará adelante el Trail de la Reserva (12 kilómetros, +500 metros de desnivel), con partida y meta en Aldea Nevada.

RIO GRANDE.- También pasado mañana, en Río Grande, organizada por el Gobierno de la provincia, se disputará la prueba “Octubre Rosa”, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Será exclusivamente para mujeres, de carácter gratuito, sobre 8 y 3 kilómetros, en cinco categorías (18/29, 30/39, 40/49, 50/59 y 60/+ años), con salida y llegada en el Cristo (concentración, 10:00; largada, 11:00).