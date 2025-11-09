Por hechos de violencia el lunes habrá paro provincial docente por 24 horas

Ante los reiterados hechos de violencia ocurridos en diferentes instituciones educativas de la provincia, el Congreso Provincial de Delegadas y Delegados Docentes resolvió un paro provincial de 24 horas para el lunes 10 de noviembre, bajo la consigna “¡Basta de violencia contra la docencia!”.

La medida de fuerza fue adoptada en respuesta a diversas situaciones de agresión y hostigamiento que afectaron a trabajadores y trabajadoras de la educación en distintas escuelas de la provincia. Desde el sector docente manifestaron su preocupación por el incremento de los episodios de violencia y exigieron al Gobierno Provincial y al Ministerio de Educación acciones concretas para garantizar la seguridad y la integridad de toda la comunidad educativa.

El paro se realizará durante toda la jornada del lunes 10 de noviembre, con concentraciones previstas a las 10:30 horas en tres puntos de la provincia: en Ushuaia, frente a la Escuela N°1; en Tolhuin, en la Plaza Cívica; y en Río Grande, frente al Ministerio de Educación. La convocatoria busca visibilizar el reclamo y expresar el rechazo a toda forma de violencia dentro y fuera de las instituciones educativas.

Entre los principales pedidos, las y los docentes demandan la implementación urgente de protocolos de actuación ante situaciones de violencia, políticas públicas que permitan prevenir y erradicar las agresiones y la conformación del Comité Mixto Permanente de Salud y Seguridad en el Trabajo Docente, con el objetivo de abordar de manera estructural los problemas vinculados a la seguridad laboral y la salud mental del personal educativo.

Asimismo, el sector reclama la creación de condiciones seguras y dignas para enseñar y aprender, entendiendo que la violencia en las escuelas no solo afecta al cuerpo docente, sino a toda la comunidad educativa. “No se puede educar en contextos de miedo o inseguridad”, señalaron desde el congreso de delegadas y delegados.