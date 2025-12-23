Entretenimiento Música

Pop. Los exlíderes de Rosal, reunidos por una canción que relativiza nuestra condición de invencibles

martes 23 de diciembre de 2025
Diario El Sureño

María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg publicaron una colaboración titulada “Nada va a frenarte”. Los detalles.

María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg, ambos integrantes del grupo Rosal hasta 2019, vuelven a reunirse para grabar una canción. Se titula Nada va a frenarte y fue compuesta por Lucas Martí, con quien ambos trabajaron en el proyecto Varias Artistas.

“Nada va a frenarte es, en apariencia, un breve relato amoroso que entraña otras aristas, como la inconsciencia en relación al tiempo de nuestro devenir y la condición de invencibles hasta tanto nuestro sistema nervioso nos dé un nuevo anuncio”, dice una presentación oficial de la canción masterizada por Daniel Ovie y cuyo lanzamiento tiene arte de tapa de Victoria Dobaño.

Popart Discos es el sello editor.

María Ezquiaga (música) y Ezequiel Kronenberg (músico y productor) formaron parte del grupo Rosal durante más de 15 años, período en el que editaron siete discos de estudio (publicados por Popart en Argentina y Taiyo Records en Japón) y dos álbumes en vivo.

Rosal fue una banda clave de la escena independiente argentina de la primera década de los 2000, reconocida por su sonido, sus letras y su propuesta artística original.

Durante esos años, ambos participaron también del proyecto Varias Artistas, junto a Lucas Martí, que reunió a algunas de las voces femeninas más representativas de su generación.

Tras la pausa del grupo en 2019, María Ezquiaga continuó su carrera solista: editó dos discos y realizó giras por todo el país.

En paralelo, Ezequiel Kronenberg consolidó su camino como productor e ingeniero de mezcla, trabajando con artistas destacados de la escena argentina como Juana Aguirre, Paco Amoroso, Duki, entre otros.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *