Pop. Los exlíderes de Rosal, reunidos por una canción que relativiza nuestra condición de invencibles

María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg publicaron una colaboración titulada “Nada va a frenarte”. Los detalles.

María Ezquiaga y Ezequiel Kronenberg, ambos integrantes del grupo Rosal hasta 2019, vuelven a reunirse para grabar una canción. Se titula Nada va a frenarte y fue compuesta por Lucas Martí, con quien ambos trabajaron en el proyecto Varias Artistas.

“Nada va a frenarte es, en apariencia, un breve relato amoroso que entraña otras aristas, como la inconsciencia en relación al tiempo de nuestro devenir y la condición de invencibles hasta tanto nuestro sistema nervioso nos dé un nuevo anuncio”, dice una presentación oficial de la canción masterizada por Daniel Ovie y cuyo lanzamiento tiene arte de tapa de Victoria Dobaño.

Popart Discos es el sello editor.

María Ezquiaga (música) y Ezequiel Kronenberg (músico y productor) formaron parte del grupo Rosal durante más de 15 años, período en el que editaron siete discos de estudio (publicados por Popart en Argentina y Taiyo Records en Japón) y dos álbumes en vivo.

Rosal fue una banda clave de la escena independiente argentina de la primera década de los 2000, reconocida por su sonido, sus letras y su propuesta artística original.

Durante esos años, ambos participaron también del proyecto Varias Artistas, junto a Lucas Martí, que reunió a algunas de las voces femeninas más representativas de su generación.

Tras la pausa del grupo en 2019, María Ezquiaga continuó su carrera solista: editó dos discos y realizó giras por todo el país.

En paralelo, Ezequiel Kronenberg consolidó su camino como productor e ingeniero de mezcla, trabajando con artistas destacados de la escena argentina como Juana Aguirre, Paco Amoroso, Duki, entre otros.