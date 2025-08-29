Deportes

Polo tercero, subió Profes RG y se mantuvo Valkyrias

viernes 29 de agosto de 2025
Diario El Sureño
En la penúltima jornada de las categorías mayores del Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), Polo Team se quedó con el 3° puesto en Primera División femenina, tras el 2-1 (18-25/26-24/15-12) sobre Academia TdF Vóley.

RIO GRANDE.- En el vencedor se destacaron Melisa Pedrozo (10/+4), Romina Saldaña (6/+5) y Maribel Pedrozo (5/+3) y Marcela Chaile (4/+3). Y en el rival, Lucía Redondo (7/+4), Irina Solís (6/+5), Clara Cabrera (6/0) y Escobar /6/0). Estos fueron los resultados de las Promociones en la misma rama: Metalúrgico Blanco (5° Primera)-Profes RG (3° Segunda) 0-2 (21-25/17-25); Valkyrias (6° Primera)-Atlético RG (4° Segunda) 2-1 (26-28/25-23/15-9). Resta jugarse la Promoción masculina, entre Sportivo (5° Primera)-Casa del Deporte Negro (2° Segunda). El Apertura proseguirá el domingo 31 (14:00/19:45), en Marka.

CUARTO. El debutante Academia TdF Vóley.

POSICIONES FINALES

MASCULINO * PRIMERA DIVISION

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.   Df.

1.Academia “A”         18        7          7          0          16        4          4,000   +12

2.Academia “B”         14        7          5          2          13        7          1,857   +6

3.101 (Ushuaia)         11        7          4          3          9          9          1,000   0

4.Universitario           6          7          2          4          6          13        0,61     -7

5.Sportivo       4          5          1          4          4          9          0,444   -5

6.Estrella Austral       4          5          0          5          4          10        0,400   -6

Nota: Estrella Austral descendió a Segunda División. Promoción (por jugarse): Sportivo (5° Primera)-Casa del Deporte Negro (2° Segunda).

ASCENDIDO. Profes RG jugará el Clausura en Primera División.

MASCULINO * SEGUNDA DIVISION

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.   Df.

1.Polo Team   19        7          7          0          16        4          4,000   +12

2.C.Dep.Negro           14        7          5          2          12        6          2,000   +6

3.WD-40         10        7          3          4          9          10        0,900   -1

4.C.Dep.Verde           8          7          2          5          7          12        0,583   -5

5.Cauquenes   3          5          1          4          3          9          0,333   -6

6.Estrella        3          5          1          4          2          8          0,250   -6

Nota: Polo Team ascendió a Primera División. Promoción (por jugarse): Casa del Deporte Negro (2° Segunda)-Sportivo (5° Primera).

POSICIONES FINALES

FEMENINO – PRIMERA DIVISION

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.   Df.      

1.Metal.Azul  24        8          8          0          18        1          18,000 +17

2.Universitario           16        8          5          3          13        8          1,625   +5

3.Polo Team   16        8          6          2          13        7          1,857   +6

4.Academia    7          8          3          5          7          12        0,583   -5

5.Metal.Blanco          5          1          5          4          4          10        0,400   -6

6.Valkyrias     3          6          1          5          3          11        0,273   -8

7.Norte Austral          2          6          1          5          2          11        0,182   -9

Nota: Norte Austral descendió a Segunda División. Promociones: Metalúrgico Blanco (5° Primera)-Profes RG (3° Segunda) 0-2 (21-25/17-25); Valkyrias (6° Primera)-Atlético RG (4° Segunda) 2-1 (26-28/25-23/15-9).

FEMENINO * SEGUNDA DIVISION

P/Equipo        Pts.     J          G         P         Sf        Sc        Coef.   Df.

1.CAT (Tolhuin)        23        8          8          0          17        1          17,000 +16

2.Atlético RG 20        8          7          1          15        4          3,750   +11

3.Profes RG    19        8          6          2          13        5          2,600   +8

4.Campolter    11        8          4          4          8          11        0,727   -3

5.Sportivo       11        6          3          3          8          6          1,333   +2

6.ADeFu         6          6          2          4          4          8          0,500   -4

7.HVJ Vóley  2          6          1          5          2          11        0,182   -9

8.Estrella        1          6          0          6          1          12        0,083   -11

9.Academia TdF “B” -1        6          0          6          0          12        Mín.    -6

Nota: CAT ascendió a Primera División. Promociones: Atlético RG (2° Segunda)-Valkyrias (6° Primera) 1-2 (28-26/23-25/9-15); Profes RG (3° Segunda)-Metalúrgico Blanco (5° Primera) 2-0 (25-21/25-17).

RONDA FINAL

MASCULINO * PRIMERA DIVISION

Instancia        Partido           Resultado

Semifinal 1     Academia “B” (2°)-101 (3°)  3-0 (25-18/25-20/25-18)

Semifinal 2     Academia “A” (1°)-Universitario (4°)         3-0 (25-19/26-24/25-16)

3° Puesto        101 (3°)-Universitario (4°)   2-1 (25-20/18-25/15-13)

Final   Academia “A” (1°)-Academia “B”   3-1 (33-31/25-16/22-25/25-19)

MASCULINO * 2° DIVISION

Instancia        Partido           Resultado

Semifinal 1     Polo Team (1°)-WD 40 (4°)  3-2 (24-26/20-25/25-15/25-14/16-14)

Semifinal 2     CdD Negro (2)-CdD Verde (3°)        3-0 (25-21/25-22/25-20)

3° Puesto        WD 40 (4°)-CdD Verde (3°) 2-0 (25-13/25-11),

Final               Polo Team (1°)-CdD Negro (2°)       3-1 (25-18/25-23/25-27/25-13)

RONDA FINAL

FEMENINO * PRIMERA DIVISION

Instancia        Partido           Resultado

Semifinal 1     Polo Team (2°)-Universitario (3°)    1-3 (25-23/09-25/11-25/16-25)

Semifinal 2     Metalúrgico Azul (1°)-Academia TdF (4°)  3-0 (25-22/25-15/25-11)

Tercer puesto Polo Team (2°)-Academia TdF (4°)  21- (18-25/26-24/15-12)

Final   Metalúrgico Azul (1°)-Universitario (3°)    3-1 (25-19/27-25/15-25/25-19)

FEMENINO * SEGUNDA DIVISION

Instancia        Partido           Resultado

Semifinal 1     Atlético RG (2°)-Profes RG (3°)      3-0 (26-24/25-21/25-12)

Semifinal 2     CAT (Tolhuin) (1°)-Campolter (4°) 3-0 (25-8/25-10/24-14)

3° Puesto        Profes RG (3°)-Campolter (4°)         2-0 (25-19/25-14)

Final   CAT (Tolhuin) (1°)-Atlético RG (2°)           3-0 (28-26/25-23/25-17)

