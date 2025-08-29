Polo tercero, subió Profes RG y se mantuvo Valkyrias

En la penúltima jornada de las categorías mayores del Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), Polo Team se quedó con el 3° puesto en Primera División femenina, tras el 2-1 (18-25/26-24/15-12) sobre Academia TdF Vóley.
RIO GRANDE.- En el vencedor se destacaron Melisa Pedrozo (10/+4), Romina Saldaña (6/+5) y Maribel Pedrozo (5/+3) y Marcela Chaile (4/+3). Y en el rival, Lucía Redondo (7/+4), Irina Solís (6/+5), Clara Cabrera (6/0) y Escobar /6/0). Estos fueron los resultados de las Promociones en la misma rama: Metalúrgico Blanco (5° Primera)-Profes RG (3° Segunda) 0-2 (21-25/17-25); Valkyrias (6° Primera)-Atlético RG (4° Segunda) 2-1 (26-28/25-23/15-9). Resta jugarse la Promoción masculina, entre Sportivo (5° Primera)-Casa del Deporte Negro (2° Segunda). El Apertura proseguirá el domingo 31 (14:00/19:45), en Marka.
POSICIONES FINALES
MASCULINO * PRIMERA DIVISION
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.
1.Academia “A” 18 7 7 0 16 4 4,000 +12
2.Academia “B” 14 7 5 2 13 7 1,857 +6
3.101 (Ushuaia) 11 7 4 3 9 9 1,000 0
4.Universitario 6 7 2 4 6 13 0,61 -7
5.Sportivo 4 5 1 4 4 9 0,444 -5
6.Estrella Austral 4 5 0 5 4 10 0,400 -6
Nota: Estrella Austral descendió a Segunda División. Promoción (por jugarse): Sportivo (5° Primera)-Casa del Deporte Negro (2° Segunda).
MASCULINO * SEGUNDA DIVISION
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.
1.Polo Team 19 7 7 0 16 4 4,000 +12
2.C.Dep.Negro 14 7 5 2 12 6 2,000 +6
3.WD-40 10 7 3 4 9 10 0,900 -1
4.C.Dep.Verde 8 7 2 5 7 12 0,583 -5
5.Cauquenes 3 5 1 4 3 9 0,333 -6
6.Estrella 3 5 1 4 2 8 0,250 -6
Nota: Polo Team ascendió a Primera División. Promoción (por jugarse): Casa del Deporte Negro (2° Segunda)-Sportivo (5° Primera).
POSICIONES FINALES
FEMENINO – PRIMERA DIVISION
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.
1.Metal.Azul 24 8 8 0 18 1 18,000 +17
2.Universitario 16 8 5 3 13 8 1,625 +5
3.Polo Team 16 8 6 2 13 7 1,857 +6
4.Academia 7 8 3 5 7 12 0,583 -5
5.Metal.Blanco 5 1 5 4 4 10 0,400 -6
6.Valkyrias 3 6 1 5 3 11 0,273 -8
7.Norte Austral 2 6 1 5 2 11 0,182 -9
Nota: Norte Austral descendió a Segunda División. Promociones: Metalúrgico Blanco (5° Primera)-Profes RG (3° Segunda) 0-2 (21-25/17-25); Valkyrias (6° Primera)-Atlético RG (4° Segunda) 2-1 (26-28/25-23/15-9).
FEMENINO * SEGUNDA DIVISION
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.
1.CAT (Tolhuin) 23 8 8 0 17 1 17,000 +16
2.Atlético RG 20 8 7 1 15 4 3,750 +11
3.Profes RG 19 8 6 2 13 5 2,600 +8
4.Campolter 11 8 4 4 8 11 0,727 -3
5.Sportivo 11 6 3 3 8 6 1,333 +2
6.ADeFu 6 6 2 4 4 8 0,500 -4
7.HVJ Vóley 2 6 1 5 2 11 0,182 -9
8.Estrella 1 6 0 6 1 12 0,083 -11
9.Academia TdF “B” -1 6 0 6 0 12 Mín. -6
Nota: CAT ascendió a Primera División. Promociones: Atlético RG (2° Segunda)-Valkyrias (6° Primera) 1-2 (28-26/23-25/9-15); Profes RG (3° Segunda)-Metalúrgico Blanco (5° Primera) 2-0 (25-21/25-17).
RONDA FINAL
MASCULINO * PRIMERA DIVISION
Instancia Partido Resultado
Semifinal 1 Academia “B” (2°)-101 (3°) 3-0 (25-18/25-20/25-18)
Semifinal 2 Academia “A” (1°)-Universitario (4°) 3-0 (25-19/26-24/25-16)
3° Puesto 101 (3°)-Universitario (4°) 2-1 (25-20/18-25/15-13)
Final Academia “A” (1°)-Academia “B” 3-1 (33-31/25-16/22-25/25-19)
MASCULINO * 2° DIVISION
Instancia Partido Resultado
Semifinal 1 Polo Team (1°)-WD 40 (4°) 3-2 (24-26/20-25/25-15/25-14/16-14)
Semifinal 2 CdD Negro (2)-CdD Verde (3°) 3-0 (25-21/25-22/25-20)
3° Puesto WD 40 (4°)-CdD Verde (3°) 2-0 (25-13/25-11),
Final Polo Team (1°)-CdD Negro (2°) 3-1 (25-18/25-23/25-27/25-13)
RONDA FINAL
FEMENINO * PRIMERA DIVISION
Instancia Partido Resultado
Semifinal 1 Polo Team (2°)-Universitario (3°) 1-3 (25-23/09-25/11-25/16-25)
Semifinal 2 Metalúrgico Azul (1°)-Academia TdF (4°) 3-0 (25-22/25-15/25-11)
Tercer puesto Polo Team (2°)-Academia TdF (4°) 21- (18-25/26-24/15-12)
Final Metalúrgico Azul (1°)-Universitario (3°) 3-1 (25-19/27-25/15-25/25-19)
FEMENINO * SEGUNDA DIVISION
Instancia Partido Resultado
Semifinal 1 Atlético RG (2°)-Profes RG (3°) 3-0 (26-24/25-21/25-12)
Semifinal 2 CAT (Tolhuin) (1°)-Campolter (4°) 3-0 (25-8/25-10/24-14)
3° Puesto Profes RG (3°)-Campolter (4°) 2-0 (25-19/25-14)
Final CAT (Tolhuin) (1°)-Atlético RG (2°) 3-0 (28-26/25-23/25-17)