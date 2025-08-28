Polo Team, CdD Negro y WD 40, el podio en Segunda

Polo Team superó por 3-1 a Casa del Deporte Negro, con parciales de 25-18 (19’), 25-23 (23’), 25-27 (25’) y 25-13 (17’), en la final del Campeonato Apertura 2025 de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Segunda División masculina.

RIO GRANDE.- De tal forma, el ganador jugará el Clausura en la máxima categoría, mientras que su vencido tendrá una nueva oportunidad de ascender, cuando juegue una Promoción frente a Sportivo (5° en Primera).

El opuesto Guillermo Molini (21) y el central Alejandro Vouillez (15) fueron los máximos anotadores en el campeón, ambos con un saldo de +14 entre positivos y negativos. SUBCAMPEON. Casa del Deporte Negro jugará la Promoción.

Mientras que quienes encabezaron la ofensiva en la juvenil formación de la Margen Sur fueron los puntas receptores Simón Rocamora (21/+9) y Maximiliano Suárez (14/-1).

Polo Team sacó 8 puntos en el primer set (15-7), los pibes se acercaron a uno (17-18), y el cierre fue para los entrenados por Melisa Pedrozo. En el siguiente fue Suárez quien mejoró la eficacia, y los suyos se adelantaron 15-9; hasta que Vouillez sacó chapa con 3 bloqueos, y Juan Gómez lo definió con una defensa.

El tercero fue más parejo, y Rocamora lo liquidó en el tercer set ball. Su sexteto lideraría hasta el 7-6 en cuarto, después Molini y compañía no les dejarían resquicio alguno para alargar el encuentro. TERCERO. WD 40 completó el podio tras el 2-0 sobre CdD Verde.

Por el tercer puesto, WD 40 superó por 2-0 a Casa del Deporte Verde, con parciales de 25-13 (17’) y 25-11 (19’), con 9 tantos de Imfeld en el ganador, y 5 de Gastón Ansaldi para los del otro lado del río.

Entretanto, en Puerto San Julián (Santa Cruz) concluirá hoy la ronda clasificatoria del 8° Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV), para selecciones provinciales, en las categorías Sub 12 y Sub 13, en ambas ramas. Mañana se definirán todos los puestos. SUB 13 FEMENINO. Victorioso ayer frente a Chubut (2-0).

8° CAPAPROV * RESULTADOS

Categoría Partido Resultado

Sub 13 M T.Fuego-Neuquén 0-2 (19-25/25-27)

Sub 13 M Santa Cruz-T.Fuego 2-0 (25-10/25-11)

Sub 13 M Río Negro-T.Fuego

Sub 13 M Chubut-T.Fuego

Sub 13 M T.Fuego-La Pampa 10:20

Sub 13 F T.Fuego-Neuquén 0-2 (16-25/21-25)

Sub 13 F Santa Cruz-T.Fuego 2-0 (25-21/25-23)

Sub 13 F Río Negro-T.Fuego

Sub 13 F Chubut-T.Fuego 0-2 (14-25/17-25)

Sub 13 F T.Fuego-La Pampa 11:40

Sub 12 F T.Fuego-Neuquén 0-2 (19-25/13-25)

Sub 12 F T.Fuego-Santa Cruz 0-2 (16-25/11-25)

Sub 12 F Chubut-T.Fuego

Sub 12 F Río Negro-T.Fuego

Sub 12 F T.Fuego-La Pampa 13:00