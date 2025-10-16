Pollos de RGA Alimentos nuevamente en toda la provincia

Los pollos de RGA Alimentos ya están distribuidos en distintas carnicerías y pollerías de toda la provincia. Se trata de un producto fresco, agroecológico y 100% local.

Río Grande Activa, a través del Municipio de Río Grande, retomó la comercialización de pollos, tras haber puesto en marcha un programa de reacondicionamiento de las instalaciones productivas, con el fin de mejorar los procesos y asegurar un producto seguro y de calidad para los consumidores.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la articulación público – privada que impulsa la producción fueguina y que, genera valor agregado local. Además de la línea avícola, RGA Alimentos avanza en la producción hortícola, con cultivos de tomates y ajos que estarán disponibles en los próximos meses para los vecinos y vecinas de la ciudad.

Los pollos están distribuidos en Río Grande, en el Punto de Venta “Paseo Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650. Como así también, en Carnicerías Trelew, El Príncipe, y Pom Pom. Mientras que en Ushuaia en Carnicerías Trelew y en Tolhuin en la Carnicería de Julio.

A su vez, en la página web de Río Grande Activa, los vecinos y vecinas podrán ingresar y encontrar cuáles son los comercios adheridos en las diferentes ciudades a través del siguiente link https://rgactiva.com.ar/puntos-de-venta. La información estará actualizada permanentemente, para que los y las interesadas puedan encontrar el punto de venta más cercano.

El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, promoviendo la producción local y fortaleciendo la economía de la ciudad.