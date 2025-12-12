Atletismo: A las 22:00, desde Alberdi 455, se largará la 2° Prueba Nocturna FM Origen (7,2 km.), que un año atrás tuvo como ganadores a Aaron Pintos (26:08) y Daniela Martínez (28:32). El domingo 21 se correrá la prueba de Tienda de Golosinas, y la AAFM cerrará la temporada el lunes 29.

BOXEO

Mañana (20:30), en el gimnasio José Miguel Carrera, de Puerto Natales (Chile), el Club de Boxeo Manuel “Chino” Miranda organiza el 3° Festival “La Velada del Año”, con la participación de Lisandro (debutante) y Tobías Navarro, pupilos de Pedro Gómez en la Escuela Municipal.

KARATE DO

En el gimnasio de la ATURG (Bridges y Saavedra Lamas, Pque. Industrial), el Sensei Daniel Maehamasaki, Jefe Técnico de la Japan Karate Shoto Federation (JKS), brindará un Curso esta tarde (19:00/21:00), y tomará exámenes mañana (10:00/12:00 y 15:00/18:00).

TAEKWON DO

El Grand Master Osvaldo Ríos disertará el lunes 15 (16:00, en el Museo Municipal Virginia Choquintel) sobre Taekwon Do ITF y Neurociencia. Y el martes 16 (16:00) dará una capacitación y examinará a Danes y Gups, en el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro.