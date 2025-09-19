Polideportivo

AJEDREZ

RIO GRANDE.- Los sábados 20 y 27 del presente mes, en ambos casos a las 14:00; 16:00; y 18:00, el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) hará disputar en su sede de María Auxiliadora 661 (patio interno, Chacra II) un Torneo Semirrápido IRT (suizo, 6 rondas, 30’ + 15”), cuyo valor de inscripción (para un máximo de 31 jugadores) asciende a $3.000 para socios, y a $6.000 para quienes no estén asociados. Informes: (2964) 529761/419577.

TAEKWONDO

A las 10:30, en el Gimnasio Municipal Ezequiel Rivero, comenzarán las luchas de la Copa Corazón de la Isla, de Taekwondo WT (entrada: $ 3.000). Organiza la Asociación de Taekwondo Deportivo de Tolhuin, con el aval de la Asociación de Taekwondo Chacra IV.

KARATE

Once integrantes de la Escuela de Karate Do JKS del Club Sergio Andrade competirán durante el fin de semana en el Campeonato Nacional a realizarse en el Club Estudiantes de Concordia (Entre Ríos), en las categorías kyu (10° a 4°) y Ranking (3° kyu a Dan).