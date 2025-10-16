Policías secuestran elementos vinculados a un robo

En un allanamiento realizado ayer en Ushuaia, los policías encontraron varios elementos relacionados con un hecho de robo. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

USHUAIA. – Personal policial ayer efectuó un allanamiento y la requisa a una persona, en una vivienda ubicada en el Barrio Las Raíces al 400, en el marco de una investigación por un hecho de robo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción N°3 y en el lugar Federico Ismael Cortez fue notificado de derechos y garantías procesales.

En el procedimiento los policías procedieron al secuestro de varios elementos de interés para la investigación.