Policías retirados convocan a una movilización en por el pago de haberes adeudados

Un grupo de policías retirados, junto a familiares y allegados, convocó a una nueva movilización en la ciudad de Río Grande ante la falta de respuestas oficiales y el incumplimiento en el pago de haberes atrasados. La protesta se realizará el lunes 2 de febrero, a las 12:00 horas, en la Plaza de las Américas, y forma parte de un plan de acciones para visibilizar el reclamo.

Según expresaron los convocantes, la manifestación será de carácter pacífico, aunque remarcaron que se desarrollará con firmeza y convicción, en defensa de derechos que consideran vulnerados. “Nuestros derechos no se negocian, se defienden”, sostuvieron en el comunicado difundido públicamente.

La convocatoria está dirigida a policías retirados, familiares, amigos y a toda persona que desee acompañar el reclamo. Además, se invitó a concurrir con banderas, pancartas y carteles que permitan dar mayor visibilidad a la protesta y reforzar el mensaje de unidad del sector.

Asimismo, se convocó a los policías retirados que se encuentran fuera de la provincia a sumarse a la jornada desde sus lugares de residencia, mediante publicaciones en redes sociales con imágenes y mensajes de apoyo. El llamado fue impulsado por Alfredo Gatti, quien remarcó la importancia de la unidad, la solidaridad y la camaradería para sostener el reclamo a nivel provincial y nacional.