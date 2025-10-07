Policías localizaron un utilitario robado

El hecho delictivo sucedió el pasado 2 de octubre en un sector de la Margen Sur de Río Grande. Ayer el juzgado de instrucción Nª1 ordenó al personal policial de la Comisaría Cuarta a realizar dos allanamientos en viviendas. En una de ellas encontraron el vehículo sustraído. Dos personas resultaron notificadas de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – En la jornada de ayer la policía realizó dos allanamientos que fueron ordenados por el juzgado de instrucción Nº1 y lograron resultados positivos; localizaron un vehículo que había sido denunciado como robado. Dos personas fueron notificadas por la justicia.

El pasado 2 de octubre un mecánico de un taller realizó una denuncia policial indicando sobre la sustracción de un vehículo Fiat Fiorino, color rojo. Se encontraba estacionado en el exterior de su taller, ubicado en calle Albelos al 600 para reparación.

El personal policial de la Comisaría Cuarta llevó a cabo las averiguaciones correspondientes y desde el Juzgado de Instrucción Nº1 de esta ciudad ayer ordenó dos allanamientos en los siguientes domicilios: Los Cerros Nº175 y en calle Kavy Nº255.

En uno de estos lugares localizaron al rodado sustraído junto con otros elementos de interés para la causa.

Leonardo Héctor Ramírez y Diego Armando Jordán fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.