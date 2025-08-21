Policías localizaron a sujetos que robaron una tarjeta de crédito

Ayer sustrajeron varios elementos que estaban en el interior de un vehículo estacionado en la Margen Sur de Río Grande. Minutos más tarde la víctima fue informada sobre el uso de la tarjeta en un comercio. Inmediatamente llegó a este lugar el personal policial y detuvo a dos personas que tenían los elementos robados.

RÍO GRANDE. – Personal policial ayer detuvieron a dos personas que habían utilizado una tarjeta de crédito que habían robado del interior de un vehículo estacionado en un sector de la Margen Sur de esta ciudad.

Los efectivos de la Comisaría Cuarta recibieron la denuncia por el robo de objetos de valor desde un vehículo estacionado en la intersección de las calles Yourka y Yaghan. Y en este lugar la víctima encontró una billetera ajena con documentación a nombre de Gustavo Antonio Quintana Artigas.

Más tarde la víctima fue notificada por su correo electrónico, del uso no autorizado de su tarjeta de crédito en un local comercial en la calle Karukinka, 500. Inmediatamente el personal policial acudió a este lugar, donde fueron identificados dos personas: Gustavo Antonio Quintana Artigas (26) y Facundo Manuel Raicahuín (29), quienes reaccionaron a la presencia policial con insultos y amenazas de agresión.

Ambos fueron detenidos por infringir la Ley Provincial N°1024. El Juzgado de Instrucción N°1, emitió una orden de requisa personal y como resultado se recuperaron los elementos robados que estaban en posesión de Quintana Artigas.

Finalmente ambos detenidos fueron informados de sus Derechos y Garantías Procesales.