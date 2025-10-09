Policías encontraron en un auto armas de fuego, municiones y joyas

En un allanamiento realizado hoy en Río Grande, en investigaciones por el robo millonario que ocurrió hace dos días atrás en una vivienda, los policías encontraron en el interior de un vehículo varios elementos que fueron sustraídos en el hecho delictivo.

RÍO GRANDE. – Por orden del juzgado de instrucción que investiga el hecho delictivo ocurrido el pasado martes en la vivienda del fallecido Néstor Nogar, ubicada en la calle Elcano al 300 de esta ciudad, hoy los policías realizaron un allanamiento y localizaron en un vehículo: tres armas de fuego, municiones y diversas joyas.

El procedimiento se realizó en un vehículo Fiat Cronos, el cual fue secuestrado.