Policías atraparon a un delincuente con varios celulares robados en un comercio

En un eficaz procedimiento policial en Ushuaia, pudieron recuperar todos los celulares que habían sustraído en un comercio. Un sujeto quedó detenido.

USHUAIA. – Tras una rápida investigación policial, ayer se logró detener a un delincuente que había sustraído varios celulares en un local comercial de esta ciudad.

El personal policial de la Comisaría Primera realizó el procedimiento que esclareció el robo ocurrido el pasado jueves en el local comercial «Ushuaia Rent / Pingüinos Expedición», ubicado en la calle Gobernador Paz, de esta ciudad, donde habían sustraídos varios teléfonos celulares tras forcejear y entrar al lugar por una ventana de acceso.

En el operativo policial identificaron al autor del hecho, Pablo Exequiel Montoya (41); por disposición judicial se efectuó la requisa personal del sospechoso, lo que permitió recuperar la totalidad de los celulares robados y secuestrar la vestimenta utilizada al momento de cometer el ilícito.