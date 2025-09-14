Policías detuvieron a delincuente que había robado una caja con varios accesorios electrónicos

Efectivos policiales de dos comisarías de Río Grande, trabajaron en conjunto y detuvieron a un sujeto que había sustraído de un comercio una caja que tenía varios elementos electrónicos. El hecho delictivo sucedió en la noche del sábado, cerca de la zona céntrica. El delincuente, tras escaparse en un taxi, fue localizado en otro negocio ubicado en la zona de Chacra II donde había dejado la caja.

RÍO GRANDE. – En la noche del sábado, los policías lograron detener a un sujeto que había sustraído en un comercio céntrico, una caja con varios elementos electrónicos y se había escapado en un taxi a un sector de Chacra II. Los policías interceptaron al móvil y luego aprehendieron al pasajero: Martín Ezequiel Zapico.

En principio el personal de la Comisaría Primera, durante el servicio de prevención, había observado en la intersección de las calles Almafuerte y Don Bosco, a un individuo que portaba una caja e intentaba ocultarse entre los vehículos estacionados; acto seguido subió a un taxi.

Con colaboración de efectivos de la Comisaría Tercera, pudieron intercepta al taxi e identificaron a Zapico en la calle Kayen al 700. Simultáneamente un empleado de un comercio emplazado en la zona entregó una caja abierta con accesorios electrónicos, indicando que Zapico se los había dado para resguardo.

De manera paralela, hubo una denuncia en la Comisaría por parte del encargado de un comercio ubicado en la calle Bilbao al 800, quien informó la sustracción de varios artículos electrónicos. Por las características físicas y de vestimenta aportadas, se presume que el autor del hecho sería el mencionado Zapico.

En virtud de lo expuesto se procedió a la detención de Martín Ezequiel Zapico. El Juzgado de Instrucción Nº2 dispuso la notificación de los derechos y garantías del aprehendido por el delito de hurto en grado de tentativa.