Policías del ex Territorio concentran frente a la Caja Compensadora

A partir de las 11:30 se realizará una concentración frente a la sede de la Caja Compensadora en Ushuaia. Hace meses que policías del ex Territorio no cobran parte de su salario y del medio aguinaldo.

USHUAIA.- Retirados de la Policía del ex Territorio, junto a familiares, realizarán este viernes una manifestación pacífica frente al edificio de la Caja Compensadora, a partir de las 11:30, para hacer visible el reclamo que desde hace meses vienen sosteniendo por la falta de pago de parte de sus sueldos y el medio aguinaldo del año pasado.

Bajo la premisa que “nuestra presencia en la calle es la muestra de dignidad, resistencia y reclamo firme por respuestas inmediatas y soluciones reales”, la convocatoria se hace abierta a todas aquellas personas que quieran sumarse a un reclamo que se realiza en “defensa de nuestros derechos vulnerados”.

Cabe señalar que el pago de haberes de la Caja Compensadora hacia el “personal policial de origen territorial”, que hace meses se reclama, no se trata de un complemento; sino que es un ítem generado en base a lo aportado por el personal policial territorial durante su servicio activo.

A través de un documento, el personal que realiza el reclamo, sostiene que la no percepción de los haberes compensatorios por parte del “personal policial de origen territorial” debe verse y entenderse como:

-Acto discriminatorio, ya que se trata de parte integral del haber mensual para todo policía fueguino.

-Imparcial, ya que tanto el personal “personal policial de origen provincial” como el “personal policial de origen territorial” han realizado similar aporte durante su servicio activo.

-Dañino y lesivo, ya que debe entenderse que se trata de personas que tienen más de sesenta años de edad.

Ilegal, teniendo en cuenta que lo normado en todas las leyes vigentes asegura que el “personal policial de origen territorial” debe percibir estos haberes.

-Desleal, toda vez que nunca fue puesto sobre aviso al personal que la Caja Policial presentaba problemas de liquidez, como ahora aducen las autoridades de la misma.

Inescrupuloso y abusivo, toda vez que en las distintas resoluciones y escritos presentados por el personal directivo de la Caja Policial se sostiene la premisa que el orden de prelación para el pago es: 1) Personal que trabaja en la Caja –incluye el Directorio- 2) Personal policial de origen provincial y 3) Personal policial de origen territorial.

Tomando en consideración que la “Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial, y Compensadora para el Personal Policial del Ex Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, se trata de un ente descentralizado y autárquico en la esfera del Ministerio de Gobierno, Coordinación General y Justicia; surgen las siguientes inquietudes:

-¿Por qué el Poder Ejecutivo Provincial (A través del Ministerio de quien orbita la Caja Policial o el Gobernador propiamente) no ejecuta/n acción alguna tendiente a solucionar y/o minimizar la problemática de la falta de pago?

-¿Por qué el Tribunal de Cuentas de la Provincia no indica acciones ante el desmanejo y descontrol por parte de las autoridades de la Caja?

-¿Por qué el Fiscal Mayor de la Provincia no toma intervención en la cuestión?