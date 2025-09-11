Policías de Delitos Complejos expusieron pruebas vinculadas a las víctimas y a los imputados

Hoy se realizó una nueva etapa del debate judicial donde se investiga sobre la muerte de Luis López Villarroel, ocurrido en febrero de 2023 en la Margen Sur de Río Grande. Declararon integrantes de Delitos Complejos de la policía provincial.

RÍO GRANDE. – Hoy en tribunales de esta ciudad se efectuó una nueva jornada y con declaraciones testimoniales en el juicio por el asesinato a Luis Miguel López Villarroel, hecho ocurrido el 3 de febrero de 2024 en un sector de la Margen Sur de esta ciudad, donde también fue encontrada sin vida Norma Beatriz Gómez, que era la expareja y madre de los acusados.

Cabe recordar que en este debate hay tres personas imputadas: Mario Germán Álvarez (45) años y sus dos hijos, Sergio Gómez (22) y Catalina Álvarez (19).

Y en la jornada de hoy, el personal de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia en esta ciudad expuso un informe donde detalló con claridad los movimientos de la víctima y los imputados.

Los jueces del Tribunal de Juicio y las partes, pudieron observar fotografías sobre los registros de las cámaras de seguridad que precisaban horarios en los cuales los fallecidos y los imputados llegaron a la vivienda donde ocurrió el hecho.

También se reprodujeron audios que fueron extraídos de uno de los teléfonos celulares peritados.

La exposición finalizó con la muestra de una línea de tiempo que describió diferentes situaciones, como el contacto de la víctima con la mujer que falleció ese mismo día, hasta la llegada del móvil policial que encontró los dos cuerpos sin vida.

Mañana desde las 9:30 seguirán prestando declaración otros testigos requeridos por las partes.