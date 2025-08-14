Policías allanaron dos viviendas: encontraron algunos elementos robados

Por un hecho delictivo ocurrido días atrás en una vivienda en Río Grande, un juzgado ordenó a policías efectuar dos allanamientos en viviendas donde encontraron varios elementos.

RÍO GRANDE. – El pasado martes el personal policial realizó dos allanamientos ordenados por un juzgado, en la investigación de un robo ocurrido en un domicilio en esta ciudad. Localizaron algunos elementos y dos personas fueron notificadas de derechos y garantías.

La denuncia fue realizada el pasado 11 de agosto sobre la sustracción de varios objetos de valor de un domicilio; el personal de la Comisaría Tercera junto a personal de la Sección Robos y Hurtos de esta ciudad, allanaron en una vivienda ubicada sobre la calle Almafuerte Nº1082 y en el domicilio de Piedrabuena Nº1149.

En estos procedimientos los policías recuperaron elementos de interés para la investigación. Además Martín Ezequiel Zapico y José Andrés Acosta Medina, fueron notificados por el juzgado actuante.