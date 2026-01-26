Policiales

Policía rescató a una mujer que se arrojó a la Laguna de los Patos

lunes 26 de enero de 2026
Diario El Sureño
El hecho ocurrió hoy a la tarde en Río Grande en inmediaciones de las calles Roque Sáenz Peña y Echelaine. Un efectivo ingresó al agua y logró ponerla a salvo.

RÍO GRANDE.– Un efectivo policial protagonizó hoy por la tarde un rápido rescate al salvar a una mujer que se había arrojado a la Laguna de los Patos, en el sector de Roque Sáenz Peña y Echelaine.

El episodio se registró alrededor de las 16:00 horas, donde transeúntes alertaron del hecho a la policía. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Tercera constató la situación y el Cabo 1° Pablo Melián ingresó al agua, logrando extraer a la mujer y ponerla a resguardo.

La persona fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Río Grande, donde permanece internada bajo observación médica. La rápida intervención policial evitó un desenlace fatal.

