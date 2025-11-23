Policía colombiana decomisó más de 13 toneladas de cocaína

El ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el decomiso de 13,8 toneladas de cocaína en un contenedor en el puerto de Buenaventura (suroeste).

BOGOTA (Xinhua/NAÇ).- “Golpe histórico contra el narcotráfico (…) @PoliciaColombia incautó 13,8 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que pretendía llegar a Países Bajos”, informó el funcionario en su cuenta de X.

Además, Sánchez resaltó que este es el resultado más importante en materia de incautación en los últimos diez años y que con esta operación se evitó que unos 134 millones de dosis llegaran a las calles de países consumidores.

“Este resultado“confirma que en Colombia combatimos el narcotráfico sin descanso y que el crimen pierde terreno frente a la acción de la Fuerza Pública”, sostuvo. El ministro detalló que la cocaína, valuada en 383 millones de dólares, estaba mezclado con yeso natural y se presume que pertenecía a “estructuras narcotraficantes que delinquen desde Buenaventura”.

“La seguridad y la tranquilidad son prioridades. Este es un paso más en la lucha frontal contra las economías criminales que tanto daño han causado con este veneno que alimenta la violencia”, manifestó.

En las últimas horas, el presidente de Colomibia, Gustavo Petro, destacó que en esta incautación, “la más grande de la Policía de Colombia en una década”, no se reportó “un solo muerto”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: AFP