Policía acusado de violencia de género esta trabajando en una Comisaría

Se trata de un agente que fue denunciado por su expareja en Río Grande. Está utilizando una «tobillera electrónica». Otro caso de un policía acusado de violencia de género ha generado mucha preocupación en los integrantes de la fuerza policial fueguina porque podría ser reincorporado. (Imagen ilustrativa)

RÍO GRANDE. – Existe en el actual momento un gran malestar en integrantes de la policía en esta ciudad debido a que un agente que está acusado de hechos de «violencia de género», y está trabajando nuevamente en la función policial.

Fuentes policiales indicaron a El Sureño que el policía denunciado porta una «tobillera electrónica «que ordenó el juzgado provincial que actúa en el caso. Informaron que el agente estuvo en disponibilidad por el caso denunciado donde habría golpeado a su expareja.

Cabe indicar que la tobillera electrónica es controlada por comunicaciones por la misma policía. El acusado se desempeña en la Comisaría Segunda de esta ciudad.

Otro hecho que involucra a un integrante policial acusado de «violencia de género», refiere a Eric Paredes (fue subcomisario). Esta persona fue denunciada en el 2001 y absuelta por un juzgado. Luego en el año 2024 lo denunciaron por otro hecho de violencia de género y la acusación fue de la misma mujer.

Eric Gonzalo Paredes nuevamente fue imputado por una causa por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. En febrero del año pasado estuvo detenido, hasta que en septiembre se le otorgó el beneficio de la excarcelación, mientras espera el proceso para ser llevado a juicio oral.

Y el pasado 29 de agosto, el juez Fernando González, a cargo del juzgado de Familia Nº1, ordenó que Paredes tenga prohibición de acercamiento y cualquier tipo de contacto con la denunciante y con su hijo menor de edad.

A todo esto, Paredes también tendría otra causa por violencia de género, denunciada por otra expareja.