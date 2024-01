Polémica reforma al presupuesto

Por mayoría fueron aprobadas una serie de medidas que implicarán menos ingresos a las arcas municipales. El oficialismo acusó que se quiere desfinanciar al Municipio

RÍO GRANDE.- Este martes se realizó en el Concejo Deliberante una sesión extraordinaria convocada por los Bloques Forja-UCR-MOPOF en la que se aprobaron por mayoría distintos proyectos de ordenanzas presentados por los diferentes bloques. Entre ellos sancionaron la modificación de algunos artículos del presupuesto 2024 y la eximición del pago del impuesto automotor a taxis, taxiflets, remises y transporte escolar.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta primera del cuerpo, concejal Lucía Rossi, debido a que la presidenta del cuerpo Guadalupe Zamora se encuentra a cargo de la Intendencia.

De la sesión también participaron los ediles Lucía Rossi, Maximiliano Ybars, Federico Runín, Florencia Vargas, Alejandra Arce, Matías Löffler, Walter Abregú y Jonatan Bogado.

Las modificaciones al presupuesto 2024 (Ordenanza N° 4648/2023) fueron impulsadas por el bloque de la UCR, las cuales obtuvieron apoyo del resto de la oposición. Una de las modificaciones establece una bonificación del 50% sobre el valor de la Unidad Fiscal para el ejercicio 2024, en lugar del 40% aprobado en el proyecto de presupuesto original del año pasado. Además se derogó el Artículo 4°, el cual suspendía para el ejercicio 2024 la aplicación de la Ordenanza Nº 2522/08 de Presupuesto Participativo y destina la totalidad de lo que hubiera correspondido a financiar obras estipuladas en el Plan de Obras Públicas.

También fue modificado el artículo 9, el cual ahora faculta al Ejecutivo municipal a incrementar y readecuar las partidas presupuestarias de ingresos y gastos que surjan de los acuerdos de pago celebrados con el Gobierno provincial, en el marco de los convenios firmados con el Fideicomiso Austral y Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Asimismo, por transferencias o aportes no reintegrables realizados por la Provincia o la Nación. A partir de esta modificación, dichos incrementos y readecuaciones deberán ser notificadas al Concejo Deliberante para su información, control y aprobación.

Asimismo, los ediles aprobaron eximir del pago del impuesto automotor durante el Ejercicio Fiscal 2024 a los vehículos que posean habilitación municipal para funcionar como taxi, taxi flet, remis o transporte escolar, suspendiendo además las ejecuciones fiscales a los titulares de los transportes mencionados durante el Ejercicio Fiscal 2024, con base en dichas actividades.

Del mismo modo resultó aprobado el proyecto del bloque Forja respecto de establecer que en el procedimiento administrativo seguido para la obtención de la Licencia de Conducir no será obligatoria la presentación del libre de deuda de impuestos municipales.

Estas modificaciones implican una sensible reducción de recursos para el municipio que se suma al duro panorama que se vislumbra para el año 2024 por la creciente inflación y la anunciada reducción de los recursos nacionales para ser destinados a obra pública.

Acusación del oficialismo

En este sentido, al finalizar la sesión, el concejal Jonatan Bogado del bloque Provincia Grande, expresó su malestar con los bloques opositores y afirmó que “en vez de estar discutiendo proyectos que acompañen a los vecinos en esta difícil situación, buscan desfinanciar la ciudad”.

“Podríamos estar discutiendo cómo incentivar el sector privado, industrial y comercial; de cómo mejoramos los servicios municipales. Y sin embargo, sólo hemos visto propuestas que perjudican a los vecinos y vecinas de Río Grande”, aseguró.

El Concejal enfatizó que “lo presentado por la oposición no son proyectos, son ideas que no tienen sustento. No son planteos urgentes, como sí lo es el pensar en herramientas y alternativas para acompañar a los vecinos y vecinas más vulnerables en este contexto nacional crítico”.

Bogado remarcó que “sin financiamiento se afectan las obras en los barrios, los servicios sociales y de salud; y las políticas de acompañamiento que la gestión de Martín Perez lleva adelante para los riograndenses”.

Por último, afirmó: “Nosotros somos partidarios y pertenecemos a un espacio político popular que priorizar el bienestar común. Ese ha sido nuestro eje de trabajo siendo parte del Ejecutivo municipal y lo seguirá siendo desde esta casa legislativa, presentando proyectos que tengan que ver con la generación de empleo y con el mejoramiento de los servicios que se prestan en Río Grande”.

Pedidos de información y adhesión al paro

Entre los asuntos tratados los ediles también aprobaron el proyecto de resolución presentado por el bloque de la UCR -representado por el concejal Ybars- en donde solicitaron que el Ejecutivo municipal informe al Concejo Deliberante en un plazo de diez días sobre los contratos de locación de servicios que se encuentran vigentes y en ejecución y la cantidad de dependencias municipales que el Municipio tiene en alquiler en distintas zonas de la ciudad.

En este sentido se requiere que informe la cantidad de inmuebles alquilados, dirección y metros cuadrados de los mismos, valor del alquiler, entre otros requisitos.

Asimismo, fue aprobado el proyecto de resolución presentado por la concejal Zamora del bloque del MPF en donde requirieron al Ejecutivo municipal que informe respecto de la nómina de personal de planta permanente, del personal que presta servicios bajo la modalidad de contratado como así también el nombre, apellido, DNI, organigrama, funciones y lugar de prestación de servicios de secretarios, subsecretarios y directores generales, dado que al día de la fecha no se cuenta con información oficial.

También a propuesta del concejal del MPF Matías Löffler se aprobó el proyecto de ordenanza que modifica el artículo 9° de la Ordenanza N° 4392/21 que declaró la Emergencia Habitacional y de esta manera aquellos terrenos desafectados del uso público en emergencia habitacional sean de uso exclusivo para soluciones habitacionales.

En tanto, fueron aprobados sendos proyectos presentados por el concejal Runín, rechazando el DNU y aquellos artículos de la Ley Omnibus que atenten contra los intereses y derechos del pueblo argentino en general, y de Río Grande en particular, adhiriendo de esta forma a la jornada de movilización convocada por la Confederación General del Trabajo para el día de hoy.