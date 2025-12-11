Podios para Real Madrid

Ambas ramas de Real Madrid de esta ciudad compitieron entre el jueves 4 y el domingo 7 en el 15° Torneo “Hermanos Páez” (1° Copa Challenger), que llevó adelante la Escuela Municipal de Handball de 28 de Noviembre (Santas Cruz).

RIO GRANDE.- Las mujeres se alzaron con el título, al vencer en el encuentro decisivo por 27-24 a la Asociación Atlética Boxing Club, de Río Gallegos, siendo Estefanía Torres la goleadora del certamen. Mientras que los varones se quedaron con el tercer puesto, superando en el partido previo la final a Match Point Handball (la final, Río Turbio-28 de Noviembre 23-16). Entretanto, la misma entidad xeneize organiza para el sábado 13 y el domingo 14 la Copa Real, a disputarse en la Casa del Deporte, en la Margen Sur. El certamen está reservado para las divisiones formativas de esta disciplina: Infantiles (Sub 12), Menores (Sub 14), Cadetes (Sub 16) y Juveniles (Sub 18). A los conjuntos locales -de los clubes San Martín, Universitario y de los propios organizadores- se le sumarán sus pares de Ushuaia y Tolhuin.