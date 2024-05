Plenario de Educación y Presupuesto dictaminó sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente

Durante el debate del asunto surgió un dictamen en mayoría firmado por los legisladores nacionales de Unión por la Patria. Hay dictámenes en minoría del Frente de Izquierda, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical. En tanto, la Libertad Avanza expresó su rechazo.

BUENOS AIRES.- Las comisiones de Educación; y Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA), respectivamente, dictaminaron sobre proyecto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

La iniciativa logró dictamen de mayoría del bloque de Unión por la Patria y se presentaron dictámenes de minoría que corresponden a los bloques Frente de Izquierda, Hacemos Coalición Federal y Unión Cívica Radical. A su vez, La Libertad Avanza presentó dictamen de rechazo.

En el inicio, el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro (PRO) propuso un cronograma “para estudiar la cuestión y no votar, ya que implica un enorme costo fiscal para la sociedad argentina”.

“El problema de Argentina es la alfabetización que ha retrocedido, el tema requiere un planteo serio y es donde tenemos que poner el foco. No nos estamos preocupando por esto. El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas, las provincias son responsables de este fondo”, agregó el diputado Santiago Santurio (LLA) que también se mostró crítico por el “costo fiscal” de la iniciativa.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (UxP), expresó que “hablamos de una responsabilidad desde 1998 y que, a partir de entonces, fue cumplimentada por todos los gobiernos más allá de los colores y partidos”.

Osuna señaló que “la educación argentina necesita docentes con buenos salarios, el FONID no soluciona cabalmente esa realidad, pero es indispensable que asumamos esta responsabilidad con la resolución mayoritaria de la Cámara, cumpliendo los antecedentes de la Constitución y la tarea desarrollada por el Consejo Interuniversitario Nacional, respondiendo a la solicitud de los ministros de educación de todas las jurisdicciones, y al mismo tiempo, respondiendo a una voluntad expresa de legisladores de distintos bloques que han presentado distintos proyectos”.

En tanto, la diputada Romina del Plá (FIT), expresó que “venimos insistiendo desde que comenzó el año la necesidad de darle una continuidad al FONID, se han negado sistemáticamente”. “En nuestro dictamen proponemos que el fondo sea permanente, remunerativo para acceso de jubilados y jubiladas, y que se establezca un salario mínimo para el cargo testigo de las distintas jurisdicciones. Esto se va a resolver con el sostenimiento real de la educación pública”.

El diputado Esteban Paulón (HCF) sostuvo -que en representación de distintos diputados, encabezados por la diputada Margarita Stolbizer-, “presentamos dictamen que firmamos con distintos mecanismos de actualización, no estamos creando un fondo para restituir el FONID, no vamos a salir a cobrarle a alguien, estamos buscando que esos fondos que el gobierno captura día a día sean distribuidos de acuerdo al fin para el que fue creado” como aumentar el salario docente de todo el país y “tratar de corregir las inequidades que presentan los salarios docentes de todo el país”.

Por su parte, la diputada de la UCR Carla Carrizo, manifestó que “desde el bloque vamos a incorporar en nuestro dictamen a la educación como un servicio estratégico esencial, lo vamos a plantear sin vulnerar el derecho a huelga. Fue un proyecto colaborativo”. En la misma línea, su par la diputada Danya Tavela explicó que el dictamen restablece la “vigencia de este fondo, exige la información al Ejecutivo del monto que corresponde a 2024, la deuda de los dos trimestres anteriores y la regularización de las mismas, además de que “garantiza la libertad a partir de la igualdad y la educación”.

La diputada Silvia Lospennato (PRO), criticó que “legislamos con irresponsabilidad no sabiendo cuánto cuestan los proyectos que presentamos. Tenemos déficit fiscal porque los legisladores creemos que los gastos se escriben en un papel ¿cómo vamos a financiar el gasto?”, se preguntó.

El SUTEF vuelve a las medidas de fuerza

USHUAIA.- El SUTEF, unico gremio docente reconocido por el gobierno para participar en paritarias, rechazó el ofrecimiento salarial que hizo este martes el gobierno y, por ello, resolvió retomar las medidas de fuerza consistentes en desobligaciones en las escuelas en turno mañana y turno tarde.

El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió por amplia mayoría desobligaciones para este miércoles 29 de mayo, para acompañar la Mesa Paritaria Salarial durante el turno mañana y la reunión de Comisión 4 en la Legislatura, donde el SUTEF presentar un anteproyecto de Ley de Financiamiento Educativo e Integral.

El gremio convocó a la docencia de todos los niveles y modalidades a participar de las desobligaciones en cada ciudad, con concentraciones en los siguientes lugares, de acuerdo a cada ciudad.

En Río Grande, en la delegación del Ministerio de Educación, en turno mañana y turno tarde; en Tolhuin, en la Plaza Cívica, en turno mañana y turno tarde; en Ushuaia, en la Casa de Gobierno, en el turno mañana y en la Legislatura, en el turno tarde.

Mesa salarial

En la reunión de la mesa salarial realizada este martes, en representación del Ejecutivo Provincial asistieron el Ministro de Economía, Francisco Devita; la Secretaría de Educación, Victoria Olivera; y Juan Carlos Estevez, en carácter de paritario.

En representación de SUTEF asistieron Horacio Catena, Javier Mastrocolo Alejandro Gómez y Noel Brallard.

El Ejecutivo presentó una propuesta que consiste en incrementar los ítems Adicional Transformación Educativa, en un 15%, y Material Didáctico, de $57.000 a $70.000, en el mes de junio. Y un incremento del 10% al básico para el mes de julio.

Desde SUTEF se planteó que es necesario una mayor inversión en todos los básicos del escalafón docente para permitir una urgente recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y no seguir perdiendo ante la inflación y la pulverización de los salarios.

La representación gremial solicitó que se arbitren “todos los medios al alcance y prioricen en este contexto de crisis los salarios de las trabajadoras y trabajadores de la educación fueguina, quienes cumplen un rol social fundamental en este contexto económico a nivel provincial y nacional”.

El Ministerio de Economía solicitó pasar a un cuarto intermedio para este miércoles, retomando la reunión a partir de las 11:00 horas, en Casa de Gobierno.