Platense ganó y lidera la zona A

Platense le ganó a Instituto por 2 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y quedó como solitario puntero, con 4 unidades.

BUENOS AIRES (NA).- El “Calamar” abrió el marcador a los 29’, por medio de un error del arquero Manuel Roffo, que salió del área para rechazar de cabeza de manera innecesaria y no lo pudo hacer, con una pelota que quedó suelta y Zapiola pudo empujar ante el arco libre.

A los 28’ del ST igualó la Gloria, con un tiro cruzado de Alex Luna, tras un desborde por derecha de Luca Rafaelli. Y un par de minutos más tarde Tomás Nasif anotó el definitivo 2-1, de cabeza, luego de un centro desde la izquierda enviado por Juan Gauto.

Anteanoche, en el cierre de la 1° fecha, Tigre venció por 2-0 al ascendido Estudiantes (Río Cuarto), en Victoria; mientras que en La Paternal, Argentinos Juniors consiguió un agónico 1-0 sobre Sarmiento (Junín), en sendos partidos de la Zona A.

Hoy jugarán 17:45 Vélez-Talleres (A); 20:00 Gimnasia (M)-San Lorenzo (A) y Huracán-Independiente Rivadavia (B); 22:15 Newell’s-Independiente (A) y Atlético Tucumán-Central Córdoba (Interzonal). Mañana lo harán 17:00 Aldosivi-Barracas Central (B); 19:00 Racing–Rosario Central (B); 20.00 River-Gimnasia (LP) (B); 22:15 Estudiantes (LP)-Boca (A). Y el jueves completarán 17:00 Deportivo Riestra-Defensa y Justicia (A); 19:15 Lanús–Unión (A) y Belgrano-Tigre (B); 21:30 Estudiantes (RC)-Argentinos (B) y Sarmiento-Banfield (A).