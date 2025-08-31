¿Plagio? Un profesor de arte acusó a Rocambole de utilizar una obra suya para un disco de Skay Beilinson

Se trata de Martín Comoglio, quien había realizado una intervención artística en Estudiantes de La Plata. A esta idea la tomó Rocambole para diseñar y graficar el disco “El engranaje de cristal”.

Un docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) compartió en su cuenta de Instagram un texto acompañado de imágenes en el que expone la semejanza entre una obra que él realizó para Estudiantes de La Plata (EDLP) y otra de Rocambole destinada a Skay Beilinson.

Martín Comoglio explicó que el diseño en cuestión lo había creado en 2011 para el club platense, en el marco de una iniciativa impulsada por Juan Sebastián Verón, con el objetivo de recaudar fondos en beneficio del Deporte Amateur de la institución. “Se trataba de un álbum musical de Iván Sadovsky, en el que también participó el plantel profesional de Estudiantes, editado ese mismo año”, relató.

El artista aclaró además que todos los que formaron parte del proyecto lo hicieron de manera ad honorem. En las imágenes difundidas se lo ve a Verón junto a Gastón “Gata” Fernández, Leandro “Chavo” Desábato, Leandro “Chino” Benítez, Rodrigo “Chapu” Braña y Germán “Colo” Ré, acompañados por el músico.

El descargo de Comoglio

En su publicación, Comoglio señaló que en 2016, cuando se editó El engranaje de cristal, disco de Skay y Los Fakires, la tapa realizada por Rocambole presentaba un diseño que se había montado sobre su propia fotografía.

“Revisé los créditos de El engranaje de cristal para ver si aparecía alguna mención como ‘intervención sobre un trabajo artístico de…’ o ‘basado en el álbum de…’, pero no encontré nada. Solo figura: ‘ROCAMBOLE: VISIBILIZADOR’”, expresó.

También remarcó que la obra en cuestión replicaba “exactamente la misma escala, el mismo formato, la misma materialidad y una secuencia de producción del packaging muy similar a la del CD de Estudiantes”.

Por último, contó que se enteró de esta situación gracias a una alumna de su cátedra, hincha del Pincha y conocedora de su trabajo, quien fue la que le advirtió la coincidencia.