PJ Onyszczuk, subcampeón en Nueva Zelanda

El ushuaiense Pablo Jeremías Onyszczuk vive en Oceanía desde hace un tiempo y pudo coronar el Campeonato Regional Sur con victoria y segundo lugar en la tabla de posiciones. “Siempre vine con la idea de seguir andando en moto. Es soñado”, dijo.

NUEVA ZELANDA.- Los fueguinos están por todo el mundo. Y PJ vaya si está lejos. Del otro lado del Pacífico, en Nueva Zelanda, el heredero de un apellido pesado en el mundo motor lo deja bien arriba cada vez que se sube a una moto.

Ganador de la Vuelta a la Tierra del Fuego en Moto Open hace varios años, “Pijey” se fue a vivir a tierra kiwi donde ya estaba su hermano Julián y no tardó en adquirir una moto para despuntar el vicio.

“Acá se hace como un precampeonato para los nacionales y que es regional, sería la parte de Isla Sur de Southland. Eran tres fechas de las cuales la primera largué con una KTM 150 que es lo que me había podido comprar el año pasado con los ahorros y laburando. Quedé séptimo en la primera, no me fue muy bien porque nunca había corrido cross country y no venía haciendo dos horas hace bastante que es lo que se corre”, comenzó explicando.

Y agregó: “Justo dio la casualidad que venía mi primo para Nueva Zelanda a probar suerte y habíamos vendido mi moto allá en Argentina, así que mi viejo me mandó un poco de plata de esa operación más lo que yo tenía acá ahorrado y pude adquirir una Honda CRF 250 RX 2024 de concesionario. Locura”.

“La moto me llegó el viernes, el sábado la probé un poco en un circuito que hay acá cerquita para setear suspensiones y el domingo largué saliendo segundo. Eso me motivó y me empecé a preparar más para la tercera que fue este domingo pasado. Era una fecha mixta con el Nacional, pero aún no puedo ser parte de esa categoría porque me falta una licencia”, prosiguió.

“Me fue bien, pude ganar y por sumatoria de puntos de las tres carreras quedé segundo en el campeonato, así que recontento. Fue una excelente carrera, no tuve caídas ni errores, bastante prolija porque también esta última fecha largamos sin vuelta previa entonces hay que ir fuerte pero cuidando porque cualquier error te puede causar un accidente y un golpe a altas velocidades”.

“Me lo imaginaba. Ya cuando Harry -su hermano- tuvo la posibilidad de venir y poder hacer lo mismo, ya me lo puse como objetivo. Y nada, se fueron dando las cosas a medida que fue pasando el tiempo. Sí o sí tenía que tener la moto porque era algo que me faltaba. Así que con laburo pude comprar mi primer motito gracias a mi hermano que me dio una mano para ir a buscarla y hacer las primeras transacciones con gente de acá que es otro idioma y eso es lo más difícil”, enfatizó.

Y finalizó: “El objetivo mío es poder correr todas las carreras que sean posibles, ya sea enduro, motocross o cross country. Acá están haciendo bastante hard enduro, que es un tipo de especialidad como si fuese casi un trial, pero con motos de enduro. Así que la idea también es ir a conocer gente nueva, que es lo más importante de esto. Vamos a ver si para el próximo año apuntamos a correr el nacional, ya sea motocross o cross country, estar ahí enfocado en eso. Pero bueno, por ahora viviendo el momento y disfrutando”.

