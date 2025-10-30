Pista y trail: ganaron Ferreyra y Montes

Luciana Ferreyra, la vallista y saltadora ushuaiense, quien estudia en Santa Fe y representa al Club Velocidad y Resistencia de la capital de aquella provincia, resultó ganadora en las dos pruebas en las que compitió el pasado sábado 25, en la pista de tierra del Club Unión Cultural y Deportiva, de la ciudad de San Guillermo, en el marco de la 2° fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo.

RIO GRANDE.- La deportista surgida en la Escuela Municipal de Atletismo, en la capital fueguina, se impuso en los 400 metros con vallas, con un tiempo de 1:06.29, arribando luego la local Malena Coronel (1:06.64), a quien superó por 2,10 metros. El podio se completó con Paula Escudero (1:14.68), también de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA).

Ferreyra también triunfó en el salto en largo, con 5,56 Metros (velocidad del viento: -0,1 metros/segundo), delante de su compañera Leila Garetto (5,47/-2,0), y de la rosarina Gimena Vivo (5,26/-0,2). GANADORA. Luciana Ferreyra, en la pista de San Guillermo.

Mientras que en El Chaltén se disputó el Utra Fitz Roy, en cuya prueba de 42 kilómetros venció el también ushuaiense Brian Montes. Además se publican los resultados en 60 y 21 km., mientras que en los 10 kilómetros (185 clasificados: 71V/114M) ganaron Gerónimo Barraquero (Dina Huapi/Río Negro) -49:35- y Sofía Pérez (El Calafate/Santa Cruz) -56:59- (8° en la general).

60 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Maxi.López 1 El Bolsón (RN) 1° 40/49 5:25:55 5:26

2.Juan Zinani 2 Junín (BA) 1° 30/39 5:39:52 5:40

3.Pablo Molina 3 R.Cuarto (Cba) 2° 40/49 5:50:135:50

5.Franco Isorna 5 Nat.Activa (U) 3° 30/39 5:59:07 5:59

6.Susany Perardt 1 Florianóp. (B) 1° 30/39 6:07:46 6:08

11.Marie.Vigliocco 2 R.Tercero (Cba) 1° 40/49 6:50:35 6:50

14.Miguel Santana 12 L.Pilatti (RG) 6° 30/39 7:10:38 7:10

28.Pascale Taillieu 3 El Calafate 1° 50/59 7:37:32 7:37

165.Juan Monzón 117 Río Grande 33° 50/59 10:56:11 10:56

Velocidad de los ganadores: López 11,045 km/h; Perardt 9,789 km/h. Clasificados: 192 (131V/61M).

42 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Braian Montes 1 Ushuaia 1° 18/29 3:46:17 5:23

2.Vadim Baklag 2 Rusia 2° 18/29 3:46:49 5:24

3.Paula Galíndez 1 Almafuerte (Cba) 1° 30/39 4:12:03 6:00

7.Facundo Casas 6 Ushuaia 1° 30/39 4:25:17 6:19

20.Aimée De Haas 2 Amsterdam (PB) 1° 18/29 4:53:54 7:00

31.Agustina Dewez 3 Córdoba 2° 18/29 5:19:49 7:36

68.Julia Costilla 16 Nat.Activa (U) 8° 30/39 6:00:52 8:35

125.Gabriel Manrique 89 Ushuaia 19° 50/59 6:36:21 9:26

233.Nicolás Graffigna 134 Ushuaia 52° 40/49 7:34:46 10:49

Velocidad de los ganadores: Montes 11,136 km/h; Galíndez 9,998 km/h. Clasificados: 328 (164V/164M).

21 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.

1.Diego Simón 1 Adidas (Tandil) 1° 30/39 1:26:27 4:07

2.Iván Figueroa 2 Eco Run. (RGl) 1° 18/29 1:27:33 4:10

3.Ariel Ramírez 3 R.Rurbio 2° 30/39 1:28:34 4:13

7.Emil.Ferreri 7 Ushuaia 6° 30/39 1:34:11 4:29

13.Walter Alvarado 13 Kratos (RGr) 8° 30/39 1:43:26 4:55

26.Valeria Coronel 1 Trelew (Chu) 1° 40/49 1:56:17 5:32

38.Paula Michelón 2 Nordelta (GBA) 2° 40/49 2:01:20 5:46

39.Enrique Rodríguez 37 Río Grande 7° 50/59 2:01:30 5:47

40.Celina Zaffrani 3 El Chaltén 3° 40/49 2:02:03 5:48

51.Sofía González 8 Nat.Activa (U) 4° 30/39 2:06:23 6:01

114.Tomás Morandi 76 L.Pilatti (RG) 25° 30/39 2:27:34 7:02

132.Germán Fehrmann 86 CAU Vertic. (U) 5° 60/69 2:30:40 7:10

188.Ceci.Colombres 80 Club Andino (U) 32° 40/49 2:40:50 7:39

189.Romina Viaña 81 Ushuaia 12° 50/59 2:40:51 7:39

191.Constanza Viaña 83 Ushuaia 14° 50/59 2:40:51 7:39

258.Viviana Borrego 123 Ushuaia 26° 50/59 2:57:27 8:27

Velocidad de los ganadores: Simón 14,574 km/h; Coronel 10,835 km/h. Clasificados: 477 (190V/287M).