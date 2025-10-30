Deportes

Pista y trail: ganaron Ferreyra y Montes

jueves 30 de octubre de 2025
Luciana Ferreyra, la vallista y saltadora ushuaiense, quien estudia en Santa Fe y representa al Club Velocidad y Resistencia de la capital de aquella provincia, resultó ganadora en las dos pruebas en las que compitió el pasado sábado 25, en la pista de tierra del Club Unión Cultural y Deportiva, de la ciudad de San Guillermo, en el marco de la 2° fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo.

RIO GRANDE.- La deportista surgida en la Escuela Municipal de Atletismo, en la capital fueguina, se impuso en los 400 metros con vallas, con un tiempo de 1:06.29, arribando luego la local Malena Coronel (1:06.64), a quien superó por 2,10 metros. El podio se completó con Paula Escudero (1:14.68), también de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA).

Ferreyra también triunfó en el salto en largo, con 5,56 Metros (velocidad del viento: -0,1 metros/segundo), delante de su compañera Leila Garetto (5,47/-2,0), y de la rosarina Gimena Vivo (5,26/-0,2).

GANADORA. Luciana Ferreyra, en la pista de San Guillermo.

Mientras que en El Chaltén se disputó el Utra Fitz Roy, en cuya prueba de 42 kilómetros venció el también ushuaiense Brian Montes. Además se publican los resultados en 60 y 21 km., mientras que en  los 10 kilómetros (185 clasificados: 71V/114M) ganaron Gerónimo Barraquero (Dina Huapi/Río Negro) -49:35- y Sofía Pérez (El Calafate/Santa Cruz) -56:59- (8° en la general).

60 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta         R         Ciudad            Categ. Marca Prom.

1.Maxi.López 1          El Bolsón (RN)          1° 40/49          5:25:55           5:26    

2.Juan Zinani  2          Junín (BA)      1° 30/39          5:39:52           5:40

3.Pablo Molina          3          R.Cuarto (Cba)           2° 40/49          5:50:135:50

5.Franco Isorna          5          Nat.Activa (U)           3° 30/39          5:59:07           5:59

6.Susany Perardt        1          Florianóp. (B) 1° 30/39          6:07:46           6:08

11.Marie.Vigliocco   2          R.Tercero (Cba)         1° 40/49          6:50:35           6:50

14.Miguel Santana     12        L.Pilatti (RG) 6° 30/39          7:10:38           7:10

28.Pascale Taillieu    3          El Calafate     1° 50/59          7:37:32           7:37

165.Juan Monzón       117      Río Grande     33° 50/59        10:56:11         10:56

Velocidad de los ganadores: López 11,045 km/h; Perardt 9,789 km/h. Clasificados: 192 (131V/61M).

42 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta         R         Ciudad            Categ. Marca Prom.

1.Braian Montes        1          Ushuaia          1° 18/29          3:46:17           5:23

2.Vadim Baklag         2          Rusia   2° 18/29          3:46:49           5:24

3.Paula Galíndez        1          Almafuerte (Cba)       1° 30/39          4:12:03           6:00

7.Facundo Casas        6          Ushuaia          1° 30/39          4:25:17           6:19

20.Aimée De Haas     2          Amsterdam (PB)        1° 18/29          4:53:54           7:00

31.Agustina Dewez    3          Córdoba          2° 18/29          5:19:49           7:36

68.Julia Costilla         16        Nat.Activa (U)           8° 30/39          6:00:52           8:35

125.Gabriel Manrique           89        Ushuaia          19° 50/59        6:36:21           9:26

233.Nicolás Graffigna           134      Ushuaia          52° 40/49        7:34:46           10:49

Velocidad de los ganadores: Montes 11,136 km/h; Galíndez 9,998 km/h. Clasificados: 328 (164V/164M).

21 KILOMETROS * GENERAL

P/Atleta         R         Ciudad            Categ. Marca Prom.

1.Diego Simón           1          Adidas (Tandil)          1° 30/39          1:26:27           4:07

2.Iván Figueroa          2          Eco Run. (RGl)          1° 18/29          1:27:33           4:10

3.Ariel Ramírez         3          R.Rurbio         2° 30/39          1:28:34           4:13

7.Emil.Ferreri 7          Ushuaia          6° 30/39          1:34:11           4:29

13.Walter Alvarado   13        Kratos (RGr)  8° 30/39          1:43:26           4:55

26.Valeria Coronel    1          Trelew (Chu)  1° 40/49          1:56:17           5:32

38.Paula Michelón     2          Nordelta (GBA)         2° 40/49          2:01:20           5:46

39.Enrique Rodríguez            37        Río Grande     7° 50/59          2:01:30           5:47

40.Celina Zaffrani     3          El Chaltén      3° 40/49          2:02:03           5:48

51.Sofía González      8          Nat.Activa (U)           4° 30/39          2:06:23           6:01

114.Tomás Morandi   76        L.Pilatti (RG) 25° 30/39        2:27:34           7:02

132.Germán Fehrmann          86        CAU Vertic. (U)        5° 60/69          2:30:40           7:10

188.Ceci.Colombres  80        Club Andino (U)        32° 40/49        2:40:50           7:39

189.Romina Viaña     81        Ushuaia          12° 50/59        2:40:51           7:39

191.Constanza Viaña 83        Ushuaia          14° 50/59        2:40:51           7:39

258.Viviana Borrego 123      Ushuaia          26° 50/59        2:57:27                       8:27

Velocidad de los ganadores: Simón 14,574 km/h; Coronel 10,835 km/h. Clasificados: 477 (190V/287M).

