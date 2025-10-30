Pista y trail: ganaron Ferreyra y Montes

Luciana Ferreyra, la vallista y saltadora ushuaiense, quien estudia en Santa Fe y representa al Club Velocidad y Resistencia de la capital de aquella provincia, resultó ganadora en las dos pruebas en las que compitió el pasado sábado 25, en la pista de tierra del Club Unión Cultural y Deportiva, de la ciudad de San Guillermo, en el marco de la 2° fecha de la Copa Santa Fe de Atletismo.
RIO GRANDE.- La deportista surgida en la Escuela Municipal de Atletismo, en la capital fueguina, se impuso en los 400 metros con vallas, con un tiempo de 1:06.29, arribando luego la local Malena Coronel (1:06.64), a quien superó por 2,10 metros. El podio se completó con Paula Escudero (1:14.68), también de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA).
Ferreyra también triunfó en el salto en largo, con 5,56 Metros (velocidad del viento: -0,1 metros/segundo), delante de su compañera Leila Garetto (5,47/-2,0), y de la rosarina Gimena Vivo (5,26/-0,2).
Mientras que en El Chaltén se disputó el Utra Fitz Roy, en cuya prueba de 42 kilómetros venció el también ushuaiense Brian Montes. Además se publican los resultados en 60 y 21 km., mientras que en los 10 kilómetros (185 clasificados: 71V/114M) ganaron Gerónimo Barraquero (Dina Huapi/Río Negro) -49:35- y Sofía Pérez (El Calafate/Santa Cruz) -56:59- (8° en la general).
60 KILOMETROS * GENERAL
P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.
1.Maxi.López 1 El Bolsón (RN) 1° 40/49 5:25:55 5:26
2.Juan Zinani 2 Junín (BA) 1° 30/39 5:39:52 5:40
3.Pablo Molina 3 R.Cuarto (Cba) 2° 40/49 5:50:135:50
5.Franco Isorna 5 Nat.Activa (U) 3° 30/39 5:59:07 5:59
6.Susany Perardt 1 Florianóp. (B) 1° 30/39 6:07:46 6:08
11.Marie.Vigliocco 2 R.Tercero (Cba) 1° 40/49 6:50:35 6:50
14.Miguel Santana 12 L.Pilatti (RG) 6° 30/39 7:10:38 7:10
28.Pascale Taillieu 3 El Calafate 1° 50/59 7:37:32 7:37
165.Juan Monzón 117 Río Grande 33° 50/59 10:56:11 10:56
Velocidad de los ganadores: López 11,045 km/h; Perardt 9,789 km/h. Clasificados: 192 (131V/61M).
42 KILOMETROS * GENERAL
P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.
1.Braian Montes 1 Ushuaia 1° 18/29 3:46:17 5:23
2.Vadim Baklag 2 Rusia 2° 18/29 3:46:49 5:24
3.Paula Galíndez 1 Almafuerte (Cba) 1° 30/39 4:12:03 6:00
7.Facundo Casas 6 Ushuaia 1° 30/39 4:25:17 6:19
20.Aimée De Haas 2 Amsterdam (PB) 1° 18/29 4:53:54 7:00
31.Agustina Dewez 3 Córdoba 2° 18/29 5:19:49 7:36
68.Julia Costilla 16 Nat.Activa (U) 8° 30/39 6:00:52 8:35
125.Gabriel Manrique 89 Ushuaia 19° 50/59 6:36:21 9:26
233.Nicolás Graffigna 134 Ushuaia 52° 40/49 7:34:46 10:49
Velocidad de los ganadores: Montes 11,136 km/h; Galíndez 9,998 km/h. Clasificados: 328 (164V/164M).
21 KILOMETROS * GENERAL
P/Atleta R Ciudad Categ. Marca Prom.
1.Diego Simón 1 Adidas (Tandil) 1° 30/39 1:26:27 4:07
2.Iván Figueroa 2 Eco Run. (RGl) 1° 18/29 1:27:33 4:10
3.Ariel Ramírez 3 R.Rurbio 2° 30/39 1:28:34 4:13
7.Emil.Ferreri 7 Ushuaia 6° 30/39 1:34:11 4:29
13.Walter Alvarado 13 Kratos (RGr) 8° 30/39 1:43:26 4:55
26.Valeria Coronel 1 Trelew (Chu) 1° 40/49 1:56:17 5:32
38.Paula Michelón 2 Nordelta (GBA) 2° 40/49 2:01:20 5:46
39.Enrique Rodríguez 37 Río Grande 7° 50/59 2:01:30 5:47
40.Celina Zaffrani 3 El Chaltén 3° 40/49 2:02:03 5:48
51.Sofía González 8 Nat.Activa (U) 4° 30/39 2:06:23 6:01
114.Tomás Morandi 76 L.Pilatti (RG) 25° 30/39 2:27:34 7:02
132.Germán Fehrmann 86 CAU Vertic. (U) 5° 60/69 2:30:40 7:10
188.Ceci.Colombres 80 Club Andino (U) 32° 40/49 2:40:50 7:39
189.Romina Viaña 81 Ushuaia 12° 50/59 2:40:51 7:39
191.Constanza Viaña 83 Ushuaia 14° 50/59 2:40:51 7:39
258.Viviana Borrego 123 Ushuaia 26° 50/59 2:57:27 8:27
Velocidad de los ganadores: Simón 14,574 km/h; Coronel 10,835 km/h. Clasificados: 477 (190V/287M).