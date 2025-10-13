Pirillo fue ratificado en el Sindicato Austral de Luz y Fuerza

Alejandro Pirillo fue ratificado por cuatro años más en la conducción del Sindicato Austral de Luz y Fuerza, como resultado del acto eleccionario que se llevó a cabo el viernes 10 de octubre, el cual contó con una amplia participación de afiliados y las afiliadas al gremio en toda la provincia, a pesar de ser un día feriado.

RIO GRANDE.- Pirillo encabezó la lista Celeste y Blanca para la conformación de la Comisión Directiva que regirá los destinos del sindicato durante el periodo 2025-2029. El próximo 3 de diciembre de este año asumirán las autoridades electas.

Tras el acto eleccionario, Alejandro Pirillo destacó la importante participación en la jornada, señalando que “a pesar del feriado nacional, las y los compañeros de nuestro Sindicato demostraron una vez más su compromiso, participando masivamente en las elecciones generales”.

Pirillo subrayó que “la gran concurrencia refleja la responsabilidad, unidad y convicción de seguir construyendo un gremio fuerte, representativo y al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras”.

El Secretario General del gremio, que recibió el respaldo por cuatro años más, expresó su agradecimiento “a cada afiliado y afiliada que se acercó a votar, haciendo valer su voz y su derecho”, puntualizando que “la fuerza de nuestro Sindicato Austral de Luz y Fuerza está en la participación de su gente”. Pedro Villarreal, de Ushuaia, emitiendo su voto.

La conducción elegida

La lista Celeste y Blanca está integrada por las siguientes autoridades para el período 2025-2029:

Secretario General: Alejandro Pirillo; Secretario Adjunto: Ricardo David Gassman; Secretario Gremial: Cristian Segundo Sancho; Secretario de Administración y Finanzas: Pablo Javier Ullúa; Secretario de Servicios Sociales Previsión y Actas: Jaime Daniel Hernández; Secretario de Organización Interior y Prensa: Víctor Hugo Velázquez; Secretario de Deportes Turismo y Acción Social: Andrés Velázquez y Secretario de Política Energética: David Kotas. En toda la provincia hubo una importante participación.

Vocales titulares: Gustavo Ferrandi, Claudia Alejandra Pozo. Vocal suplente: Jaime Vargas.