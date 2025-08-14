Piden que se convoque a sesión del Parlamento Patagónico

Desde la comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur (K) de la Legislatura neuquina se solicitará la reactivación del órgano suprarregional que nuclea a representantes de Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz.

NEUQUEN.- Así lo acordó esta tarde la comisión que preside la diputada Daniela Rucci (MPN), al dar el visto bueno al envío de una nota al vicepresidente del cuerpo, diputado Carlos Alcides Santi (de Santa Cruz), para pedir que se convoque a sesión del órgano tras un prolongado período sin actividad.

En la reunión, Rucci explicó que la presidencia del Parlamento Patagónico se encuentra acéfala desde el año pasado, tras la renuncia de la entonces titular Iris Rasgido, quien no fue reemplazada.

“Frente a la compleja coyuntura que atraviesan nuestras provincias, y ante las múltiples problemáticas comunes que inciden en la región patagónica, consideramos prioritario impulsar instancias de diálogo que favorezcan la construcción de miradas conjuntas”, se indica en el documento.

En otro tramo de la nota, se sostiene que “la integración regional no solo fortalece nuestras capacidades institucionales, sino que también potencia la defensa de los intereses estratégicos de la Patagonia en el contexto nacional”.

Rucci informó que la iniciativa para avanzar en la reactivación fue impulsada por la legisladora de Tierra del Fuego, Gisela Dos Santos, a la que luego se sumó la diputada de La Pampa, María Luz Alonso.

También se evaluó la posibilidad de autoconvocarse en caso de que no se definan las nuevas autoridades en el corto plazo. En ese marco, Rucci mencionó que el estatuto vigente contempla la posibilidad de sesionar con la presencia de al menos un tercio de los integrantes y la representación de tres provincias, si transcurrida una hora, no se logra el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros para funcionar.