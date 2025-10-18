Empresas multinacionales y Wall Street piden que por «compliance» Karina no esté en las reuniones. Los detractores de la hermana de Milei agitan que saldrá del gabinete después de las elecciones.

Los empresarios de las multinacionales y los lobos de Wall Street piden que Karina Milei no participe de las reuniones entre ejecutivos y el gobierno argentino por una cuestión de «compliance».

La compliance es el conjunto de políticas con las que se rige una empresa para actuar de manera y ética y evitar sanciones o daños en la reputación.

Karina es una amenaza tanto por el caso Libra que llegó a la Justicia de Estados Unidos como por el de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad que destapó Diego Spagnuolo. Los empresarios temen que tarde o temprano la Justicia toque sus puertas si sellan acuerdos con la hermana de Milei.

En el mundo empresarial no se sabe a ciencia cierta si la compliance es una excusa para que Milei no se aparezca con su hermana en las reuniones.

Pero ya parece haber tomado nota: Karina no estuvo en la reunión que tuvo el presidente la semana pasada con altos ejecutivos de OpenAI antes de hacer el anuncio de la inversión más grande de su mandato, que se terminó diluyendo en cuestión de días.

Antes de que le explotaran en la cara sus vínculos con el narcotráfico, José Luis Espert se encargaba, de manera silenciosa, de hablar con empresarios como emisario del gobierno, ya que Karina se había ganado la fama de recaudadora.

A raiz de esta situación delicada, los detractores de Karina, sobre todo quienes reportan a Santiago Caputo, aprovechan para agitar que la hermana presidencial estará fuera del gabinete luego de las elecciones.

Parece un escenario improbable, habida cuenta del sostén que representa para el presidente. Pero en Las Fuerzas del Cielo confían en un cambio de escenario a raíz de la toma del control político del gobierno por parte de los emisarios de Donald Trump.

