Piden penas de 4 y 6 años para un hombre acusado de violencia de género

En Río Grande comenzaron los alegatos en el juicio oral contra Eric Paredes, de 42 años, acusado de agredir a su expareja en 2024. La querella solicitó 6 años de prisión y la Fiscalía reclamó una condena de 4 años y la detención inmediata del acusado. (Imagen del acusado Paredes, junto a su abogado el Dr. Ibarra)

RÍO GRANDE. – Este martes comenzaron los alegatos en el juicio que se lleva adelante en esta ciudad contra de Eric Gonzalo Paredes (42), un efectivo policial actualmente en situación de pasiva, acusado de cometer los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja durante 2024.

La querella, representada por el abogado Maximiliano Palladino, solicitó una pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, al considerar acreditada la responsabilidad penal del acusado.

Posteriormente, la fiscal del caso, Mónica Macri, reclamó una condena de 4 años de prisión y pidió además que el imputado sea detenido de manera inmediata, una vez dictado el veredicto.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte —integrado por Verónica Marchisio, Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante)— pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30. En esa audiencia está previsto que exponga la defensa de Paredes, a cargo del abogado Francisco Ibarra.

