Piden no arrojar residuos en la vía pública

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad solicitó a los vecinos y vecinas abstenerse de arrojar residuos en la vía pública y recordó que «hay días y horarios habilitados para la correcta disposición de voluminosos en cada zona de la ciudad».

USHUAIA.- En el edificio ubicado frente a la Secretaría de Ambiente se detectó que los fines de semana algunas personas arrojan residuos al lado de las campanas de separación. Este espacio “no está habilitado para tal fin” y dichas acciones podrían ser pasibles de sanciones de acuerdo a la normativa vigente.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, expresó que “pedimos a la comunidad que no arroje basura en sectores no autorizados. Quienes insistan con esta práctica serán sancionados, porque la ciudad más linda es la que no se ensucia”.

Asimismo, Ferreira subrayó que “el cuidado del ambiente y de la higiene urbana es una responsabilidad compartida. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podremos tener una Ushuaia más limpia y sustentable”.