Piden la indagatoria de Manuel Oyarzo

La familia de la mujer que desapareció en la zona de Punta María exige a las autoridades judiciales que el hombre que la acompañaba ese día sea indagado, al tener sospechas de lo que realmente pudo haber sucedido ese 11 de febrero.

RÍO GRANDE.- Melisa Arizmendi, hija de María Elsa Contreras Navarro, la mujer que el 11 de febrero desapareció en la playa en la zona de Punta María, exigió públicamente a las autoridades judiciales que llevan adelante la causa que Manuel Oyarzo sea indagado, al considerar que tendría responsabilidad penal en el hecho.

Oyarzo, una persona de 70 años, se encontraba junto a la mujer cuando desapareció. Según lo que contó a las autoridades policiales ambos estaban mariscando, y cuando regresaban hacia la playa la perdió de vista y no pudo encontrarla, a pesar de haber recorrido la zona solicitando la ayuda de otras personas que estaban en el lugar.

En diálogo con Info 3 Noticias, Arizmendi recordó que “el segundo día de desaparición pedimos que se busque en otros lados. No solo la costanera en Punta María, porque ella no entraba al agua. Todo es muy dudoso y el único que la vio es Oyarzo”.

La hija de la mujer desaparecida señaló que “con la familia nos repartimos en distintos móviles para buscar en otros lugares, donde ella solía ir a tomar mates. Pedimos al juez que se amplíe la búsqueda, no solamente en Punta María sino en otros lugares, porque ella tenía pánico al agua, no se metía al mar porque tenía mucho miedo por no saber nadar”.

Más adelante indicó que “prohibí la entrada a Oyarzo porque vi actitudes machistas, de agresión de él contra ella”.

Arizmendi sostuvo que “pido respuestas y lo único que me dicen es que no encontraron nada. Necesitamos que lo indaguen. Tendría que estar preso porque él la llevó y debería tener una respuesta de dónde está la señora”.