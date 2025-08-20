Piden 5 años de prisión para un hombre acusado de abuso sexual

Hoy en Río Grande se realizaron los alegatos de las partes en el juicio donde está acusado un hombre de 63 años de abusar a dos menores de edad. El viernes el Tribunal de Juicio dará su veredicto.

RÍO GRANDE. – La Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Dra. Mónica Macri, hoy solicitó una pena de 5 años de prisión para un hombre de 63 años acusado de haber abusado de dos niñas en 2018.

El pedido se realizó al comenzar los alegatos del juicio oral, que se desarrolla sin acceso al público en el Tribunal de Juicio. Cabe mencionar que el acusado enfrenta el proceso en libertad.

Por su parte el Defensor Oficial Eduardo Tepedino pidió que su cliente sea absuelto. En caso de que el Tribunal lo declare culpable, solicitó que se le imponga la pena mínima prevista para el delito de abuso sexual simple.

El próximo viernes a las 10:00, el imputado podrá dar sus últimas palabras ante los jueces. Luego, el Tribunal dará a conocer el veredicto.