Petro denunció amenazas de atentado en su contra

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que su helicóptero tuvo que modificar la ruta hacia la costa la noche anterior luego de que las autoridades identificaran una amenaza de atentado en su contra.

BOGOTÁ (Xinhua/NA).- “Salimos a mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”, aseguró el mandatario en medio del Consejo de Ministros en la ciudad de Montería.

Petro informó además que ordenó el retiro de un general de la Policía, a quien acusó de intentar introducir sustancias psicoactivas en su vehículo con el propósito de vincularlo al narcotráfico y entorpecer una visita oficial a Estados Unidos.

Asimismo, el mandatario aseguró que todos estos hechos lo tienen en una evidente “situación de alarma” que lo obliga a tomar medidas de seguridad más fuertes para protegerse y proteger a su familia.

Petro ha denunciado en varias oportunidades que la “junta del narcotráfico” conformada por mafiosos de varios países ha intentado asesinarlo de diferentes formas desde su llegada al poder en 2022.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Gustavo Petro, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos. Foto: Xinhua/Juan Diego Cano /NA.