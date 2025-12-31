Petro afirma que Estados Unidos bombardea presunta planta de drogas en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bombardeo de una presunta planta procesadora de cocaína en Maracaibo, ciudad del noroeste de Venezuela.

BOGOTÁ (Xinhua/NA).- Se cree que el sitio, aprovechando la ubicación costera de Maracaibo, se utilizaba para procesar pasta de cocaína, escribió Petro en la plataforma social X.

Insinuó que la instalación era operada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, sin proporcionar más detalles.

Trump afirmó el viernes que Estados Unidos había destruido una “gran instalación en la costa” de Venezuela la semana anterior, pero no especificó qué instalación ni su ubicación exacta, según informes.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Xinhua/Ovidio González /NA.