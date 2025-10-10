Perú: desplazaron a Boluarte y José Jerí asume la Presidencia

El titular del Congreso de Perú, José Jerí, consideró en la madrugada de este viernes la Presidencia de la nación sudamericana, luego de que el Congreso decidiera con 122 votos a favor destituir del cargo a Dina Boluarte por “incapacidad” para enfrentar la criminalidad en el país.

LIMA (Xinhua/NA).- La asunción del mando, donde poco después aclaró que dirigirá un “Gobierno de transición” hasta el 26 de julio del 2026, lo hizo en un acto de juramentación ante el Pleno del Parlamento y frente al primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

Durante su intervención, prometió construir “juntos acuerdos mínimos”, ya que el país “atraviesa una crisis política constante”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. AFP