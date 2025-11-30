Perú: declaran estado de emergencia en la frontera con Chile para reforzar el control migratorio

El presidente de Perú, José Jerí, anunció que declara el estado de emergencia en la frontera con Chile con el fin de reforzar el control estatal y optimizar la gestión de los flujos migratorios en Tacna.

BUENOS AIRES (NA).- La medida fue aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario y permitirá disponer de acciones inmediatas para fortalecer la vigilancia, coordinar operativos conjuntos y mejorar la capacidad de respuesta en los puntos fronterizos.

“Vamos a declarar el estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”, se lee en el post de Jerí en redes sociales, citado por el diario peruano La República.

La medida gubernamental se produce luego de que se reportara un aumento significativo de migrantes que intentan ingresar a Perú de manera irregular y se vincula con expresiones de José Antonio Kast, candidato a la presidencia de Chile por el Partido Republicano, dio un ultimátum a los extranjeros irregulares.

“Tienen 103 días para que salir voluntariamente de nuestra patria”, dijo.

En tanto, Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, mostró su respaldo a la medida anunciada por Jerí y comunicó que su gestión había solicitado esta medida días atrás.

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, comentó que harán un control para que los ciudadanos extranjeros irregulares no ingresen por la frontera y confirmó que viajará hacia la zona fronteriza de Tacna.

“Vamos a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, la policía ya está reforzando los controles. Nuestras fronteras se respetan y habrá presencia del estado en esa zona. En el transcurso de los días se procederá con el estado de emergencia para todas las fronteras del Perú (…) Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado, y mi presencia en Tacna será para coordinar de forma inmediata”, señaló para Canal N.