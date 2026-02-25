Personal de expedición antártica brindó la charla “Experiencias desde Antártida”

En el marco de las actividades que el Gobierno de la provincia desarrolla en el Mes Antártico, el Instituto Fueguino de Turismo junto Antarpply Expeditions y con la colaboración de Ushuaia Shipping llevaron a cabo la charla “Experiencias desde Antártida”, un encuentro con personal de expedición antártica.

USHUAIA.- Con amplia participación de referentes de agencias de viajes y turismo, guías, operadores, prestadores y público general interesados en la temática, se llevó a cabo ayer este encuentro con el objetivo de visibilizar y reconocer a argentinos/as que trabajan en expediciones antárticas.

En este sentido, Carolina Ojeda, referente de Turismo Antártico del INFUETUR explicó que “personal de expedición y guías antárticos vinculados a Ushuaia brindaron una charla informativa y de experiencias de vida, para conocer cómo es trabajar en cruceros de expedición y en Antártida. Desde el INFUETUR consideramos de gran importancia poner en valor los recursos humanos locales, incluyendo los relatos en primera persona de argentinos y fueguinos que se encuentran trabajando en el Continente Blanco, quienes brindaron información útil para aquellas personas que quieran orientar su futuro hacia este campo”.

En tanto, uno de los disertantes, Javier Fernández, guía de kayak quien se desempeña como staff de expedición antártica sostuvo que trabajar en el Continente Blanco siendo residente fueguino y argentino “significa mucho desde la identidad que representas, Antártida forma parte de nuestra provincia y de nuestra identidad cultural, es un sentimiento muy profundo trabajar en el sector antártico, con todo significa en cuestiones de soberanía y pertenencia, por lo que desde mi lugar intento contribuir y representar de la mejor forma”.

Además brindó un mensaje para quienes deseen trabajar en el rubro desde Tierra del Fuego “requiere mucho esfuerzo, dedicación y pasión, tener ganas de superarte y superar obstáculos, en este tipo de industria estamos mucho en contacto con la naturaleza y mucho tiempo embarcados, como así también requiere de entrenamiento para estar en estos lugares inhóspitos y remotos, es posible lograrlo y es un gran aprendizaje”.

Desde el INFUETUR agradecieron la predisposición de los invitados que se desempeñan como personal de expedición, Javier Fernández (Guía de Kayak), Guadalupe Aguirre (Staff de Expedición), Natalia Buzeta (Fotógrafa), Macarena Acosta Manjarres (Guía Naturalista), Diego Linares (Guía de Kayak) y Daniel Martinioni (Geólogo – Conferencista Antártico); como así también destacaron la colaboración de Luis Turi (Guía de Kayak), Pía Harboure (Fotógrafa) y Daniel Urriza (Guía de Kayak).

Cabe destacar que en este marco continuarán las acciones de difusión en el Mes Antártico, con contenido de entrevistas en redes sociales del Instituto. Como así también se efectuará una visita al barco de expedición antártico MV USHUAIA, organizada por Antarpply Expeditions, en la cual asistirán un grupo de participantes que estuvieron presentes en esta charla.